北市民調：6成2市民減少逛街次數、6成贊成防疫旅館公開

▲北市民調指出，6成2市民減少逛街次數。（示意圖／記者張菱育攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市研考會6日公佈最新民調，有6成2民眾過去1個月因疫情影響減少逛街次數，5成3民眾因疫情影響國內旅遊意願；對於防疫旅館是否公開，有6成民眾贊成公開透明。

民調結果顯示，有5成1受訪者過去1個月有與親友聚會、平時6成有逛街習慣，有6成2受訪者過去1個月因疫情影響減少逛街次數。國內旅遊部分，平均一年2次19%最高，國外則為平均一年1次25%最高，5成3受訪者因疫情影響國內旅遊意願。

全體1,221位受訪者中，有8成2知道台北市設有防疫旅館，進一步詢問防疫旅館名稱是否公布，有6成表示贊成一切公開透明，2成9表示不贊成，避免造成恐慌。

研考會主委賴彥霖表示，對於防疫旅館是不是要公開，與內部設計題目的時，心中的想像有出入，比較意外的是大部分民眾是支持公佈，但是因為疫情關係，民眾出去逛街或戶外活動意願確實減低。

這項調查在109年3月23日至26日晚間進行,成功訪問18歲以上台北市民1,221人；在95%信心水準下，抽樣誤差在±2.80個百分點以下；調查方式以台北市住宅電話為母體，作系統加尾數2碼隨機代換電話抽樣調查。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來