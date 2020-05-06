地下匯兌業者轉賣口罩　淘寶訂3千片只來2千5！客訴無效還被逮

記者張君豪／台北報導

刑事局偵一大隊日前調查一起地下匯兌案件，結果警方4月16日發動搜索時發現犯嫌因近來新冠肺炎疫情（COVID-19）盛行，地下匯兌洗錢業務不好做，犯嫌盧姓男子（46歲）只好從大陸淘寶網網拍購買醫療口罩3千片打算販售牟利，未料卻遇到黑心業者，到貨只有2550片，盧男及其同夥想發疫情財，落網後辯稱「要捐給社福團體做公益」，警方認為純屬瞎掰帶回偵辦。





▲刑事局逮捕在桃園市八德區囤積販售醫療口罩的地下匯兌業者。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕在桃園市八德區囤積販售醫療口罩的地下匯兌業者。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵一大隊第二隊今年初接獲桃園有地下匯兌業者，隨即展開調查，並與桃園八德警分局共組專案小組，報請新北地檢署檢察官何國彬指揮偵辦；警方追查：盧嫌於大陸淘寶網購入醫療口罩，以支付寶付款，每片進貨價格約新臺幣10元。

▲刑事局逮捕在桃園市八德區囤積販售醫療口罩的地下匯兌業者。（圖／記者張君豪翻攝）

盧嫌落網辯稱把口罩販售給朋友、住家附近的外籍配偶、換匯客戶共售出約2千片，販售價格每片12元；盧男還向警方抱怨，他向大陸賣家訂購3,000片，收件開箱卻短少450片，向對方客訴還沒獲得回應，就遭警方上門查獲。

警方並於同案另一萬姓犯嫌（36歲）住處查獲口罩16箱，盧男擔心遭移送法辦，辯稱16箱口罩是透過友人以每片4元價格購買，打算捐助社福團體；警方將查扣兩人囤積口罩交給桃園衛生局送衛福部食藥管理署鑑定，兩人囤積口罩是有防疫功能的醫療型口罩。檢警認定兩人違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第12條及「藥事法」第84條規定，分別將兩人移送桃園、新北地檢署偵辦。

刑事局呼籲民眾切勿購買來路不明之口罩，因為不少案例顯示，不肖業者常把坊間防塵口罩混充當做醫療口罩販售，警方提醒民眾衛福部公告一般醫用口罩、外科手術口罩、N95口罩等防疫物資，民眾切勿哄抬價格或無正當理由囤積，也勿以一般口罩謊稱醫療級口罩販售牟利，以免觸法。

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