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北京釋整頓訊號！　國務院：香港「黑暴」是一國兩制大敵

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▲▼ 香港限聚令第四天又爆發抗議事件。（圖／路透社）

▲香港限聚令下，日前又爆發反修例示威者的抗議事件。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

繼「香港再出發大聯盟」昨日成立後，中共中央再對於香港事務，特別是參與「反修例」抗爭者，釋出嚴正的整肅訊號。大陸國務院港澳辦發言人6日表示，「黑暴」、「攬炒」是香港社會的政治病毒，是「一國兩制」的大敵，說黑暴一日不除，香港一日不寧。

據了解，香港去年6月起爆發反修例抗爭後，在國際上帶來廣泛討論，且待疫情趨緩後的五一假期間，示威者再度穿上代表性的黑衣走上街頭；另在為時近一年的抗爭中，由於示威者中一些人與香港警方發生衝突，波及商家等，因此被大陸官方當局批評為「黑暴。」

▲▼香港再出發大聯盟5月5日成立 。（圖／取自人民日報）

▲面對香港問題，北京近日動作頻頻。圖為香港再出發大聯盟5月5日成立 。（圖／取自人民日報）

按照大陸國務院港澳辦發言人說法，中央已經注意到香港特區政府日前表示，經濟正陷入深度衰退，第一季GDP較去年同期大減8.9%，創下1974年有紀錄以來最大跌幅，其他包括失業率、財政赤字數據都反映香港民生日顯艱難。

在此之下，該發言人直指，「香港經濟的嚴重狀況是多重因素造成的。」除了新冠肺炎疫情蔓延全球，帶來空前挑戰外，「香港的最大禍患來自於其內部，就是公然叫囂和實施『攬炒』的黑暴勢力。」

國務院港澳辦指出，自去年6月以來，他們公然挑戰「一國兩制」原則底線，踐踏法治，破壞社會秩序，打砸燒搶公私財物，危害民眾生命安全，嚴重損害香港營商環境和國際形象，造成遊客卻步，經濟損失達上千億，嚴重打擊投資者對香港的信心。

▲▼大批香港民眾28日晚間齊聚愛丁堡廣場，慶祝美國通過《香港人權與民主法案》。（圖／記者游宗樺攝）

▲香港反修例抗爭在去年引發多次警民衝突，圖為香港民眾慶祝美國通過《香港人權與民主法案》。（圖／記者游宗樺攝）

發言人還稱，五一假期，黑暴勢力眼見當前香港疫情稍緩，又蠢蠢欲動，正在摧毀香港繁榮穩定的根基，「抗拒中央對香港的全面管治權，假高度自治之名行完全自治之實，把香港變成一個獨立或半獨立的政治實體。」

為此，國務院港澳辦稱，「黑暴」一日不除，香港一日不寧。強調中央絕不會坐視這股破壞性力量，並讚賞「香港再出發大聯盟」的宣言，認為要維護一國兩制的實踐不變形、不走樣，要止暴制亂、恢復秩序。

據了解，香港再出發大聯盟在昨日正式成立，由大陸全國政協主席董建華，與也曾任香港特首的梁振英，共同擔任聯盟總召集人，聲稱要協助政府，致力解決香港當前面臨的疫情、經濟、政治三大危機；香港警方也在5日當天，公布從去年6月至今年4月中，「修例風波」已造成共有8001人被捕，1365人被起訴、 566人被控暴動罪。

►「即日起，我退出老化黨。」

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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