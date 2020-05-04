防疫期間倍加關懷弱勢　台東縣府贈愛心蛋糕溫暖

▲ 防疫期間倍加關懷弱勢，台東縣府贈愛心蛋糕溫暖媽媽的心。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府以積極防疫為重點，是全國少數零感染確診的縣市，最近更保持零確診零隔離的防疫佳績。雖然目前正值防疫期間，台東市區社會福利服務中心倍加關懷弱勢家庭，服務零距離。感謝善心人士遠距捐贈母親節蛋糕，中心社工同仁們更在母親節前夕以最快的速度發送愛心蛋糕，溫暖了50個弱勢家庭，與案家提前慶祝母親節感受幸福的味道。

社會處指出，台東市區社會福利服務中心服務的花嬤，10幾年前收養了甫出生即被判定重度且多重障礙的小勇，雖然經親子鑑定確認小勇並非親生孫子，因為不忍被遺棄的小生命無人照顧，親力親為將小勇拉拔長大，並視如己出。雖然家境清寒，多年來仍堅持帶著小勇經歷無數次的手術、復健，教導生活常規，現在小勇仍然無法說話，纖細的雙腿仍然劃滿無數條手術後留下的傷疤，終於學會自行走路的小勇，歡欣地騎乘腳踏車，自在徜徉在風中。

社會處長陳淑蘭在溫馨五月母親節的前夕，特別指示台東市區、海岸線區、縱谷線區、南迴線區社會福利服務中心，除了持續關心弱勢家庭各項生活需求，落實各項福利方案與服務措施外，更應加強關懷弱勢家庭、單親家庭、隔代教養家庭等各項生活所需。母親的背影、樂觀面對生活、像大樹一樣、無怨無悔付出、為母則強，台東市區社會福利服務中心設立於台東縣安居家園，提供親子影音遊戲區、閱覽區等便民服務，歡迎社區居民、親子家庭前往參觀並使用館內設施。

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