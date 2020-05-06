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紐約封城釀兇殺！輕熟女勸酒鬼室友別再喝　被刀狂捅「肚破腸流」坐血灘

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▲▼ 。（圖／翻攝自IG「Tatiana Nazarinova，左」／臉書「Daria Alyabyeva，右」）

▲俄羅斯雙姝在紐約封城期間因酗酒問題大吵，失控釀血案。（圖／翻攝自IG「Tatiana Nazarinova，左」／臉書「Daria Alyabyeva，右」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國紐約在新冠肺炎疫情爆發後成為重災區，31歲女子納札瑞諾娃（Tatiana Nazarinova）在歷經數周，天天和小她4歲的室友悶在一塊後，兩人終於因為室友的酗酒問題吵起來。納札瑞諾娃被喝醉的室友捅得肚破腸流，目前人在醫院的她已下定決心，再也不和對方往來。

綜合外電報導，納札瑞諾娃和現年27歲的阿萊亞貝娃（Daria Alyabyeva），好幾年前曾在加州同居生活一陣子，直到6年前納札瑞諾娃獨自搬到紐約。她平日在第二大道附近東86街的公寓裡，經營Airbnb，去年接到阿萊亞貝娃的電話，說是希望納能幫忙她在紐約住下來，並在這個大城市裡立足。

納札瑞諾娃表示當時如果她不幫阿萊亞貝娃，沒有人會出手，「我們是俄羅斯人，我們會照顧彼此。但老實說，這就是錯誤。」她說阿萊亞貝娃初到紐約後，她幫忙室友找主持和女服務生的工作機會，卻常常看到她因為在面試期間喝酒而被打回票，就這樣丟失工作機會。

將近一年過去，新冠肺炎疫情3月在美國開始發酵，擠滿840萬人口的大蘋果瞬間成為重災區，進入封鎖期。酒鬼阿萊亞貝娃仍然每天醉醺醺，對於納札瑞諾娃的好心勸告開始感到不耐煩，兩人間的緊繃關係終於在4月16日來到最高點 ─ 阿萊亞貝娃拿出牛肉刀捅破納札瑞諾娃的肚子和臀部，傷口之大，導致納的腸子外露。

納札瑞諾娃癱坐在地上哀求幫她叫救護車，不然她就要死了，但阿萊亞貝娃只撂下一句「我不要，去死吧X子」，接著就逃走了。

納札瑞諾娃在醫院接受記者電話訪問時表示，她曾多次警告阿萊亞貝娃，不能在公寓裡喝酒，但對方不但不聽，還每天一早就把酒倒進咖啡杯裡，假裝在暢飲咖啡，更早在3月喝醉時威脅要拿刀捅她。

「我是個好人，我不應該受到這樣的對待」，納札瑞諾娃說，「我給她食物，我給她衣服，我給她一切」，「她說我是她最好的朋友，就像是親人一般，而她就是這樣對我的。」

警方在事發9天後的下午2點逮到阿萊亞貝娃，以蓄意謀殺和傷害罪提告。目前阿萊亞貝娃仍被關押在紐約東河上的里克斯島（Rikers Island），保釋金為75萬美元（約新台幣2238萬元）。

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