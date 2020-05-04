國中會考花蓮高規格防疫　12項防疫措施考生注意免影響權益

▲▼花蓮縣政府辦理4所考場學校與25所國中緊急應變考前規劃說明會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年國中教育會考訂於5月16、17日舉行，花蓮考區今年報名總人數共計有2,999人，分別於花蓮高中、花蓮女中、光復商工及玉里高中等4所高中所設置的北、中、南區考場應試。花蓮縣政府教育處已於日前辦理4所考場學校與25所國中因應「嚴重特殊傳染性肺炎」緊急應變考前規劃說明會，提供會考期間之防疫規範，讓考生安心應考。

教育部依據中央流行疫情指揮中心建議，考試期間居家隔離、居家檢疫及經採檢但尚未接獲檢驗結果者，一律不得參加5月16、17日的國中教育會考，這類學生可參加補考，並採外加名額方式辦理，不會影響到其他考生權益。目前補考日期初步規劃5月30、31日舉行，實際補考日期屆時將視疫情情況與發展由中央統一公告。

教育處於花蓮考區試務將採取高規格防疫措施，並配合教育部擬定花蓮縣十二項會考防疫重要措施：「不陪考、增服務、驗證件、戴口罩、量體溫、勤消毒、重通風、免英聽、避群聚、保權益、加補考、強宣導」。防疫重要應變事宜包括：全面使用紅外線熱像儀量測體溫、考場試務人員及考生全面配戴口罩、學校組成考生服務隊不開放家長陪考、管制考場進出動線落實防疫、加強試場與休息區通風並加強消毒、掌握居家隔離或居家檢疫考生名單並保障該考生考試權益等防疫措施。

教育處長李裕仁強調，今年家長雖不能陪考，但請各位家長放心，縣府已請相關局處協助，各考場學校會以最高規格進行防疫準備，除了考場消毒，教育部提供所有考生在考試當天每人每日1片口罩，並實施雙手酒精消毒，也希望考生更應加強個人清潔，安心應試。

為減少考生休息區群聚情形，各考場開放考生休息區，並在戶外搭設帳棚，提供考生舒適且安全的休息環境，除了用餐，其餘時間進入考場後務必全程配戴口罩，若在試場內拒絕配戴且經勸導不聽者，將依試場規則及違規處理要點處理，以「防疫與考試兼備、安全與權益並重」為目標。

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