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溫暖台南情！　星展銀行捐贈星展暖心食袋　

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▲台南市長黃偉哲與社會局呼籲更多社會愛心人士、企業及團體能夠一起共襄盛舉，共同落實友善溫暖力之願景。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲與社會局呼籲更多社會愛心人士、企業及團體能夠一起共襄盛舉，共同落實友善溫暖力之願景。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

星展銀行啟動「展愛同行抗疫基金」計畫，預計捐贈2至3千份「星展暖心食袋」予台南市轄內台灣食物銀行聯合會會員，5日下午辦理線上捐贈，由行政院政務委員唐鳳、黃偉哲市長及社團法人台灣食物銀行聯合會方荷生理事長等人一同參與，透由公私協力將愛心資源發散在南市各處，提供弱勢民眾更多支持及溫暖。

黃偉哲市長秉持著「做得更好，過得更好」的理念，致力推動「惜食續食公共愛心倉儲」政策，精進更多福利作為，並與非營利組織建立合作夥伴關係，包括有台灣食物銀行聯合會、興毅社會福利慈善事業基金會、台南市酵母社會關懷協進會、中華基督教救助協會1919食物銀行、高雄市華仁社會福利慈善事業基金會、台南市ihope愛希望全人關懷協會及台灣普力關懷協會等團體。

市府於2019年起逐步建置實物銀行實體店面，目前已設置3處，分別為佳里分行於2019年9月開幕營運，截至2020年4月底共服務約1280人次、溪南分行於2019年11月開幕營運，截至2020年4月底共服務約2337人次及溪北分行於2020年4月開幕營運，截至4月底共服務約897人次，讓市民實實在在感受市府的溫暖及關懷。

為推廣惜食愛物的理念，市府於2019年7月起至今已陸續推動8處公有市場惜食平臺；另與民間單位主婦聯盟消費合作社台南分社合作建置1處惜食平臺，截至2020年4月底，9處平臺共獲捐贈食材約4369公斤，受益人次約計26921人次。期待透過多元化福利服務，使每一個弱勢家庭及市民獲得更妥善的服務，共同協助台南市弱勢民眾度過生活難關。

受到疫情衝擊，台灣各項產業外銷訂單大減，失業率提高，領取物資之民眾需求增加，但作為捐贈物資重要來源之一的寺廟，因疫情影響大部分已取消祭祀活動，使得物資捐助減少，星展銀行的「展愛同行抗疫基金」計畫中的「星展暖心食袋」，即時填補了台灣因疫情所受的部分不利影響，尤其這次有「友善大地-台南11號米」及「社會網絡-手作日曬關廟麵」台南在地社會企業的參與，不僅可以促進台南經濟，也幫助了台南社會企業的發展，不管是「星展暖心食袋」的受助戶、社會企業及小農三方都得以受惠。

台南市實物愛心銀行，今年截至4月底止已收到市價逾新台幣235萬之愛心捐贈物資，黃偉哲市長與社會局呼籲更多社會愛心人士、企業及團體能夠一起共襄盛舉，共同落實友善溫暖力之願景。有捐贈意願者歡迎聯繫實物愛心銀行-溪北分行06-6325535、實物愛心銀行-溪南分行06-2221119、實物愛心銀行-佳里分行06-7235133或臺南市政府社會局社會救助科06-2995686洽詢。

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