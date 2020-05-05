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妙齡女到警局應訊太緊張「體溫超標」不能進　狂吹冷氣冰敷3小時降溫

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▲台南知名律師裘佩恩陪同當事人應訊，卻疑因當事人緊張，體溫升高無法過防疫關卡，經「冰鎮」額頭、狂吹冷氣，多折騰3、4小時才順利應訊。（圖／翻攝自碩恩法律事務所臉書，下同 ）

▲台南知名律師裘佩恩陪同當事人應訊，卻疑因當事人緊張，體溫升高無法過防疫關卡，經「冰鎮」額頭、狂吹冷氣，多折騰3、4小時才順利應訊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南知名律師裘佩恩，5月4日陪同當事人王小姐，前往台中保二總隊刑警大隊應訊，保二刑大因防疫，堅持體温37度以下才能入內，惟王小姐量測體溫7、8次，皆高於37度，不得其門而入，王小姐以冰水「冰鎮」額頭、狂吹冷氣，多折騰3小時才順利應訊，讓裘佩恩直呼：「應該是台灣首例律師事務所受疫情影響」！

據了解，王小姐與裘佩恩律師約下午近3時抵達台中保二刑大，裘律師量測體溫沒問題，但是王小姐量了7、8次，體溫都是37度以上，因保二刑大防疫規定，體溫必須低於37度才能入內，王小姐只得在外面想方設法，搧風、喝冰水、用冰水「冰鎮」額頭，惟仍然無法降溫。

▲台南知名律師裘佩恩陪同當事人應訊，卻疑因當事人緊張，體溫升高無法過防疫關卡，經「冰鎮」額頭、狂吹冷氣，多折騰3、4小時才順利應訊。（圖／翻攝自碩恩法律事務所臉書，下同 ）

王小姐表示，她當時身體沒有任何不舒服的情形，也沒有生病，可能是天氣太熱，加上她緊張，導致體溫上升，降不下來，員警相當無奈地表示，請她改天再來應訊。

裘佩恩律師見王小姐愈急愈緊張，體溫降不下來，而且遠道自台南來，若未完成偵訊，又要再跑一趟，也會增加車馬费，即建議3小時候再應訊，小姐返回男友車上吹冷氣吹飽吹滿，若是還是不行，電話告知他，他在附近咖啡廳行動辦公，屆時再決定陪訊或是回台南。

結果3個小時後，到晚上7時，王小姐體温終於過關，裘佩恩律師也迅速趕到保二刑大陪同，得以順利應訊。裘佩恩律師表示，這次陪同應訊，因疫情管制影響，多花費3至4小時，他不忍向當事人王小姐增加請款，只能當作受疫情影響業務，自行吸收額外增加的陪同費損失，這可算是「律師事務所受疫情影響的首例」。

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