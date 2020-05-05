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台南打卡新景點！七股遊客中心啟用　林佳龍「心無芥蒂」合體黃偉哲

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▲七股遊客中心啟用。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲林佳龍、黃偉哲合體亮相。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者李宜秦／台北報導

交通部長林佳龍今日至台南參加七股遊客中心啟用典禮，在高公局APP 1968爭議後，首度與台南市長黃偉哲合體，他強調兩人一起拼學運、拼改革，情誼不會改變，同時都希望在防疫前提下「拼觀光一條龍」。

林佳龍表示，今日特地走「CP值最高的幸福公路」台61線，一路欣賞沿海景致，從七股交流道下來，不久就看到這座外觀像是鹽山的建築。「藍天、碧海、白金鹽，搭配南台灣的熱情陽光，鄰近國際級景點的交通部觀光局雲嘉南風管處七股遊客中心，一定會是網美拍照新熱點」。

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▲七股遊客中心啟用。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲七股遊客中心啟用。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲七股遊客中心啟用。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

林佳龍表示，在全民配合CDC落實防疫工作之下，台灣成為世界公認的防疫大國，國內疫情在獲得充分控制的前提下，交通部預先啟動復甦振興的準備，推動國內防疫、安心旅遊 ，讓國人在安全的環境下，共同迎接下一波的觀光熱潮。

針對上週與黃偉哲之間因為1968有所爭議，林佳龍強調，兩人在台大一起拚學運、拚改革，這份情誼不會改變，他們同樣都希望在做好防疫的前提下，讓民眾可以喘口氣、安心旅遊，盡量維持生活正常，目標並未有衝突。

林佳龍表示，「防疫順時中、拚觀光一條龍」，防疫與觀光常被認為難以兼顧，但相信在中央地方，聯手防疫之下，防疫的成績已獲國際肯定，接著面對觀光逐漸復甦的關鍵時刻，只要繼續齊心合作，一定可以讓民眾安全旅遊，讓防疫與觀光兩全其美。

▲七股遊客中心啟用。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲七股遊客中心啟用，漂亮建築外觀將成為新的打卡景點。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

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