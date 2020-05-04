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5/11口罩開放領取！小7「密封款」新包裝登場、全聯送乖寶寶貼紙

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▲超商口罩。（圖／業者提供）

▲小7新增「密封款」口罩包裝。（圖／業者提供）

記者陳涵茵／綜合報導

第7波「口罩實名制3.0」即日起至5月6日晚間8點開放預購，超商除了預購、付款、領取3大需求一次滿足外，業者再推預購領口罩優惠，小7新款包裝也即將登場。

口罩實名制上路邁入第8周，小7於3月初成立「口罩管理團隊」，並在物流中心設置潔淨包裝中心，建立標準SOP作業流程，增設3台自動化密封包裝設備，新一波口罩包裝將推出2種款式，分別為信封袋款、密封包裝款，密封包裝款目前開放桃園以北1100家7-ELEVEN門市可領到，且有部分成人款密封包裝測試加裝超人氣OPEN家族優惠推薦與防疫小叮嚀語錄設計小卡，將於5月11日至24日開放領取。

▲超商口罩。（圖／業者提供）

▲密封款更衛生。（圖／業者提供）

此外，選用icash聯名卡的icash2.0功能、OPEN錢包、icash Pay等4大支付工具付款52元，限量前11萬名會員加贈5,000點OPEN POINT，價值等同一杯35元CITY CAFE中熱美，相當於用17塊錢就能領到9片口罩。

▲全聯領兒童口罩送福利熊貼紙。（圖／業者提供）

▲全聯領兒童口罩送福利熊貼紙。（圖／業者提供）

領口罩除了享優惠也能拿到額外小驚喜，全聯為讓小朋友更了解防疫觀念，如戴口罩、勤洗手與少出門，特別推出4款福利熊與水果探險隊貼紙，只要消費者到門市領取兒童口罩，就可以免費獲得一款，貼紙可貼於口罩上，防疫情間也能保持可愛。

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