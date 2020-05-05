台語歌后傳訊「姊，我先走了」…她報警救援竟遭爆「勸誘輕生」

▲劉燕燕2013年輕生獲救，卻於2017年爆料是郭美珠勸她吞藥，讓郭美珠不滿提告。(圖／取自youtube)

記者羅志華／台北報導

以「為錢賭性命」、「攏是為著你」等歌曲走紅的台語歌后劉燕燕（本名劉碧華），曾於2013年吞藥輕生獲救，並在2017年向媒體爆料，稱當時聽信友人郭美珠的計畫，要找臧姓記者把事情鬧大才會吞藥，事後郭女、臧女不滿提告，北院依誹謗罪判劉燕燕拘役35日，民事部分再判賠郭女25萬、臧女5萬，並須在報上登道歉啟事。

劉燕燕於2017年間，向「NOWnews今日新聞」記者爆料，稱2013年會輕生，是因為聽了郭美珠的計畫，要逼兒子的李姓生父出來面對，好讓兒子認祖歸宗。

刑事審理時，郭美珠表示，劉燕燕輕生當天，他們一群好友本來在打牌，劉燕燕在現場臉色不太好、一直說要喝酒，後來她忙著打牌、根本沒拿安眠藥要劉燕燕回去後「先吞藥輕生，他們再去救援」；之後在場的黃姓好友擔心劉燕燕心情不好會做傻事，急著要大家打電話關心，她拿起手機一看，驚見訊息「美珠姐，我先走了，請妳幫我收屍」，才嚇得趕緊報警，之後和警察一起去救劉燕燕。

經傳訊多名證人後，法官認為，劉燕燕的說詞，與證人證詞不同、也沒提出其他證據佐證，且她所服用的安眠藥是管制藥品，郭美珠的健保紀錄中，並沒有申請這項藥物的紀錄，反倒是劉燕燕有，又怎麼能像劉燕燕所說「藥是郭美珠給她的」，認定劉燕燕向媒體爆料，毀損郭女、臧女名譽，依誹謗罪判她拘役35日；民事部分，北院再判劉燕燕應賠郭女25萬、臧女5萬，並須於報紙媒體刊登道歉啟事。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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