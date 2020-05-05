被列「痞子民代」罷免名單　呱吉：林盃但哩

▲呱吉發現自己被列在要被罷免的民代之一。（圖／翻攝呱吉臉書）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免投票6月6日舉行，台北市議員邱威傑（呱吉）5日在臉書透露，有人將他列為罷免民意代表之一，讓他十分驚訝，他推測對方應該是為了反制罷免韓國瑜。

邱威傑指出，近日有中華民主黨社團成員提起罷免民意代表的建議，羅列四名匪寇流氓當作首要目標，依照脈絡，應是為了反制6月6日行動之故，「而我赫然在列，十分驚訝」。

邱威傑提到，先不論少部分深綠陣營可能因此擊掌叫好，更不要說過去根本少有討論韓國瑜罷免案，「最令人髮指的一點在於本提議雖然陳列四名惡徒的照片、姓名、罷免門檻等等，但卻獨漏對我的陳述」。

邱威傑認為，沒姓名，沒罷免門檻，沒任何罪惡證據的描寫，完全作為陪榜之用，合理懷疑提議人根本只是為了湊滿四張照片才將他置於清單之上，「是對本人獨立之人格的羞辱」。

邱威傑還說，在此正告提議人，「我松山信義區市議員，本區上屆選舉人共34萬7千3百92人。依照台灣選罷法，只要3474人提議、34739人連署、86848人投同意票（且高於反對票），即可成功罷免本席」。

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