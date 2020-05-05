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40萬元生態花園獲「園冶獎」　南投國姓福龜社區巧思營造

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▲▼南投國姓鄉福龜社區，善用縣府40萬元環境生態景觀補助款，打造綠意盎然、處處有巧思的生態池花園。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲▼南投國姓鄉福龜社區，善用縣府40萬元環境生態景觀補助款，打造綠意盎然、處處有巧思的生態池花園。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

40萬元環境生態景觀補助款能做什麼？南投國姓鄉福龜社區結合志工居民，讓垂柳老樹旁枯澤荒地，變成活水錦鯉池；草皮卵石鑲土丘，栩栩如生「福龜」往上爬。石板花徑、空心磚石板桌椅及遍植絲瓜、芒果「可食廊道」，都可看到社區居民的用心與巧思，也榮獲2020園冶獎肯定。

社區吉祥物「福龜」周圍，全是生長旺盛的蔓花生植被，獨獨尾巴後面，是一段50公分寬的平坦韓國草。福龜社區總幹事蔡義雄笑著說，福龜爬向生態池，爬過的地方當然會平平一片，這就是居民打造生態公園，連細微處都花心思發想並力行實現，只要向遊客依景說故事一遍，大家都會牢牢記得來的地方是福龜社區。

▲▼南投國姓鄉福龜社區，善用縣府40萬元環境生態景觀補助款，打造綠意盎然、處處有巧思的生態池花園。（圖／南投縣政府提供，下同）

社區理事長張國華表示，福龜生態公園基地，是當地旅外發展事業有成地主無償提供，原本只有老柳樹及幾座老舊涼亭，因為有了縣府40萬元的環境生態景觀補助，社區志工居民全都動了起來，在眾人出錢出力加入下，短短幾個月，嶄新又生機盎然的社區生態公園，宛如醜醜的蝶蛹，蛻變成為漂亮的蝴蝶伺機展翅高飛。

福龜社區公園生態池以黏土加水泥重鋪池底，提高保水力，同時接引山泉水，放養的錦鯉及福壽魚都活跳跳，公園的大花紫薇及蝶豆花都正盛放，連特別種植的無花果及神祕果都結實累累。

▲▼南投國姓鄉福龜社區，善用縣府40萬元環境生態景觀補助款，打造綠意盎然、處處有巧思的生態池花園。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲▼南投國姓鄉福龜社區，善用縣府40萬元環境生態景觀補助款，打造綠意盎然、處處有巧思的生態池花園。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲▼南投國姓鄉福龜社區，善用縣府40萬元環境生態景觀補助款，打造綠意盎然、處處有巧思的生態池花園。（圖／南投縣政府提供，下同）

種植玉米、絲瓜、芒果的可食廊道，不僅園內花徑以天然石板鋪成，連涼亭桌椅也在有限經費及居民巧思下，以最便宜又經久耐用的空心磚及石板架設而成。

蔡義雄指出，福龜社區希望生態公園不僅是社區居民享用，更樂意開放遊客參觀遊園，未來還將結合附近橋聳雲天綠雕公園、北玄宮、夫妻樹、嬤洗衣墩等在地特色景緻，營造完整的半日一日遊程，藉由小而美的遊憩旅程，吸引深度旅遊的客群，並進一步行銷在地的國姓咖啡、草莓、甜棗、枇杷等農特產。

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