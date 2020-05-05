獨／高雄男衝派出所狂喊「快不行了」　與死神距離！警曝6分鐘驚險逆向影

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市一名男子滿頭大汗衝進了一心派出所求救，慌張的他連話都講不清楚，最後員警才知道原來跟他同車的朋友，現在發生頭暈、噁心情況，明顯身體不適，員警當下開警車鳴警笛幫忙開道，從派出所花了6分鐘順利將人送往阮綜合醫院急救，讓看過行車記錄器的人笑著說：「這還真的是6分鐘護一生」。

▲警車行車記錄器拍下，協助開道送醫的畫面，吳姓男子友人衝上駕駛座 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

就在4日中午大約一點多左右，一名男子把車停在前鎮分局門口，然後就衝進了一心路派出所，神情緊張，滿頭大汗，跟員警表示自己的同車吳姓朋友，現在整個人非常不舒服，頭暈想吐之外，還有冒冷汗的情況，所以需要緊急就醫，員警查看之後，認為「事態緊急」，可能無法等待救護車抵達，當下決定請警車幫忙開道護送。

▲警車行車記錄器拍下，協助開道送醫的畫面，吳姓男子在副駕駛座 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



員警在下午1點59分從派出所出發，男子開車尾髓，一路上員警將警笛聲打開，從一心路轉到了三多路，然後在三多以及成功路口為了趕時間，還逆向超車闖紅燈，最後在下午2點05分的時候，把人送到了阮綜合的急診室。而《ETtoday新聞雲》記者目擊到警車將人送到急診時的情況，所以就在了解情況之後，請警方提供警車的行車記錄器，意外發現救援時間是6分鐘，知道這件事的人私下說真的是「6分鐘護一生」。

而被送到醫院的吳姓男子，警方說並沒有掌握後續情況，把人送到急診室之後就離開了，不過不排除是因為前一天高雄市中午氣溫飆到30度，才會造成男子身體不適，朋友衝進派出所尋求警方協助。

▲警車行車記錄器拍下，協助開道的警車為了救人在三多與成功路口逆向。（圖／記者吳奕靖翻攝）