WECARE轟「封城反罷韓」　無中生有！鄭照新火力全開反酸：罷免四騙子

記者黃子倩／高雄報導

高雄市將在6月6日舉行罷韓投票，所以現在公民團體WECARE加強火力，想要將繼續延燒熱潮，現在動作頻頻，目前還針對罷韓看板被拆，提出「封城反罷」的指控，高雄市政府新聞局局長鄭照新出面駁斥，他強調目前有兩面看板被要求依法撤除，其中一面是支持市長的看板，一切依法行政，無中生有。

▲3日「罷韓投票宣傳」當時情況強調：柔性勸導，未當場舉牌制止、命令解散、移送法辦。（圖／市警局提供）

新聞局長鄭照新強調：「這一切完全是無中生有，就是要製造高雄市政府在打壓的印象，因為這樣的手段最容易引起民眾的共鳴，但是這也是謊言、這也是謠言」。目前交通局已經將公車廣告委外廣告商，所以這單純只是一個商業行為，不會過問其中的內容，只要內容不違法，高雄市政府不會干涉。

另外對於警察局的指控，高雄市政府警察局說明有關「站路口舉標語」、「發垃圾袋」、「記者會」、 「掃市場」等罷免宣傳活動，參酌歷年各項選舉各黨派候選人執行選舉宣傳之常例，上項均屬常態性競選行為；本局在此呼籲民眾能相互尊重、理性包容來參與本次各項罷免案造勢活動，以發揮民主的風範。

▲3日「罷韓投票宣傳」當時情況強調：柔性勸導，未當場舉牌制止、命令解散、移送法辦。（圖／市警局提供）

鄭照新反擊：「刻意要製造市府阻擋的印象，就把它扭曲成為刻意介入，我們認為這樣子的謊言，應該是要被澄清的」。同時鄭照新又再提4天前Wecare口口聲聲的說，李佳芬有介入民政以及教育兩局，說要施壓，但是他賭上自己職務，要求的Wecare提出證明，可是到現在都沒有提出證明，讓鄭照新反酸：「罷免四騙子」。

5日上午Wecare秀出通訊軟體截圖，表示：「這座城市竟然被迫完全噤聲。高雄，不能有罷韓看板、不能有罷韓公車廣告、不能有投票所、不能有罷韓掃市場、不能有罷韓站街頭。韓國瑜，我告訴你，那就不是高雄了。」強調所有客運都受到壓力，廣告代理商無法接受罷韓總部的廣告，稿件內容只要有韓國瑜三個字都不會過，就像是「罷韓封城」。

▲▼ 客運對話截圖 。（圖／wecare提供）