水情吃緊！ 　台水六區處：大台南地區7日起實施夜間減壓供水

▲台水六區處指出，南部地區水庫集水區未有明顯降雨，主要水庫蓄水情況不佳， 5月7日起於台南、高雄地區實施第一階段限水措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

自去年9月迄今南部地區水庫集水區未有明顯降雨，致供應用水的主要水庫蓄水情況不佳，水利署為穩定南部地區供水，宣布5月7日起於台南、高雄地區實施第一階段限水措施。

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台水公司六區處指出，在不影響民生防疫用水下，實施離峰時段自來水減壓供水，並停止政府機關及國營事業噴水池、澆灌及沖洗街道等非必要用水。

台水公司六區處表示，目前南化水庫有效蓄水量僅剩1636萬立方公尺（有效蓄水率約19％），因久未降雨致蓄水量持續遞減，為確保至5月底尚有1個月份之用水量，故超前部署自5月7日起於台南地區開始實施第一階段限水措施。7日起於深夜10時至翌日凌晨6時採取降低管壓方式供水。由於民生及產業自來水用戶大多已設有水塔或間接加壓設備，因此對用戶影響不大，但管線末端及高地區用戶，在減壓供水時段水壓、水量會較小，如於該時段需要大量用水的用戶，建議先儲水備用。

台水公司六區處並呼籲民眾共體時艱節約用水，將水資源做最有效利用，以順利渡過今年的旱象。減壓供水期間如造成民眾用水不便，尚請見諒！相關供水情勢，台水公司將於平面媒體發布訊息，用戶亦可至台水公司網站（http://www.water.gov.tw/）或撥1910免付費24小時客服專線查詢。

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