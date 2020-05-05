印度部長上傳「猴子吃瓜照」　網嘆：有些人比猴子還不如！

▲印度體育部長芮吉朱上傳猴子照，宣導安全社交距離的重要性。 （圖／Kiren Rijiju twitter）

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新冠肺炎衝擊全球，造成許多感染者不幸死亡。各國政府積極宣導保持社交距離的重要性，卻依舊有不遵守規定的民眾。對此，印度青年事務與體育部長芮吉朱（Kiren Rijiju）在社群媒體上貼出一張「猴子吃瓜」照，獲得許多網友認同。

新冠肺炎來勢洶洶，截至5月5日為止全球確診已超過357例，超過25萬人死亡。政府宣導人們除了保持社交距離，若必須近距離靠近，則要配戴口罩。為了強調社交距離的重要，芮吉朱在推特PO出一張「猴子吃西瓜」的照片。拍攝地點在印度阿薩姆邦（Assam）與阿魯納恰爾邦（Arunachal）的交界處。一名男子手上拿著香蕉，面前的地上散落著許多西瓜皮，前面還有12隻猴子一邊遵守「社交規範」乖乖的保持一定距離一邊大啖西瓜。

芮吉朱並在照片上面寫下，「如果我們仔細觀察，動物們正在用牠們的方式告訴我們，那些被我們在日常忙碌的生活中所遺忘的重要事情」！許多網友在看到照片後，留言表示，「我們的祖先比我們還懂安全社交距離！」、「有些人比猴子還不如，多跟猴子學學吧！」、「被猴子上了一課啊」。

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