議員轟柯文哲棄車保帥　消防局長吳俊鴻：今天提書面請辭

▲消防局長吳俊鴻 。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

錢櫃大火釀6死，消防局長吳俊鴻5日向市長柯文哲口頭請辭，他在5日下午備詢休息時間簡單回應「市長決定」。但台北市議員李建昌、許淑華質疑，柯文哲棄車保帥，有市府高層授意。吳俊鴻則強調，他本來是靜待調查，負應負的責任，後來經過考量提出，會在今天提出書面請辭。

李建昌質疑，經過一周請辭是否是柯文哲棄車保帥，柯周邊的人提醒吳口頭請辭？就是要阻止外界抨擊，錢櫃大火到現在，為何議會專案報告你才提出口頭請辭？有市府高層授意。吳俊鴻強調，他本來是靜待調查，負應負的責任，後來經過考量提出。

李建昌認為，其實5年多消防局到議會還算風平浪靜，但不知這次大事件後吳口頭請辭，有決心要立下政務官風範，遞出書面辭職書？吳俊鴻強調，今天市政會議提出，市長就說先把目前改善工作做好。李建昌追問有決心離開嗎？吳俊鴻說，去留長官決定。

李建昌直言，「去留你自己決定，不是長官決定」，他的位子保不保，是決定於柯的態度，應該是有旁邊的人說起碼出口請辭，但死傷這麼多人，應該提出書面辭職，讓柯文哲去表示他的態度，口頭請辭外界認為這是政治遊戲，難以推斷柯態度，書面遞出去，市長要批示。吳俊鴻回應，會接受議員的建議，被問到今天會提書面請辭嗎？吳俊鴻表示「會」。



民進黨議員許淑華批評，調查報告不是星期四出來？連發言人都先出來講所以外界質疑是棄車保帥，請辭會讓消防弟兄洩氣；聯合稽查1年7、8次沒查出，建管處商業處警察局都在，工務局有無責任？從頭到尾不是找人殺機敬侯，懲處應該在府的層級，副市長都該請辭。

許淑華認為，聯合稽查別的局處也有責任，問題是跨局處懲處層級應該是府級層級，「為什麼你要先跳出來講的？」公安會報32次是市長督導，3個副市長在督導什麼，這是不公平的。她要幫基層消防員說這不公平，程序法至應檢討，但政治責任不在吳身上，檢調也在調查，要等報告出來，不是此時有棄車保帥、政治操作。