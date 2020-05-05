消防局長吳俊鴻請辭　黃珊珊：政務官負責任表現

記者楊亞璇／台北報導

錢櫃大火釀6死，消防局長吳俊鴻5日向市長柯文哲口頭請辭。台北市副市長黃珊珊下午回應，政務官都有相關政治責任，都是政務官，他提出請辭也是負責任的表現，但是市長態度是，沒有經過調查前不會輕易做決定。

▲台北市副市長黃珊珊回應疫情。（圖／記者楊亞璇攝）

北市政府副發言人戴于文5日表示，吳俊鴻在議會接受質詢時，也表示絕不戀棧，會負起相關責任，吳俊鴻已經向市長口頭請辭，目前市長尚未批准；戴于文轉述，市長柯文哲認為，等7日政風調查報告出爐後，再一併檢討決定。不少議員認為相當不公平，甚至批評柯文哲棄車保帥。

對於議員許淑華質疑，懲處應該由副市長負責，黃珊珊指出，重點在於把相關責任釐清，「政務官都有相關政治責任，我們都是政務官，他提出請辭也是負責任的表現」，但是市長態度是，沒有經過調查前不會輕易做決定，經過一個禮拜過程，政風處已經進行相關調查，接下來會提出失職人員懲處名單，請民政委員會來監督調查結果。

黃珊珊強調，市長有他的想法，真的是希望把問題解決，局長最重要任務是，改變稽查制度漏洞，這一個月中，要把這幾年因為沒有發生這麼嚴重的事情，而沒有檢討的制度補強，市長帶領市府團隊跟副市長，很慚愧沒有保護好市民已經致歉，「我們會檢討改進，相關責任也不會迴避」。

為何一週之後才口頭請辭，是否承受相當大的壓力？政風調查是否沒有層級上限？黃珊珊表示，政風調查報導沒有設定任何上限，局長自己是政務官，何時請辭，是他自己選擇。