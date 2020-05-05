防疫五月天變「綠手指」！陳時中帶頭教洗手至少搓40-60秒

▲疾管署示範正確洗手 。（圖／疾管署提供）

記者林妤柔／綜合報導

最近天氣熱得超有感，今日（5）除了是24節氣的立夏，還是世界手部衛生日。中央流行疫情指揮中心今宣布「+0」的好消息，防疫五月天還特地戴上白色手套，向民眾示範正確洗手的方式。

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今天是世界手部衛生日，主題為「守住疫情，守護台灣」，只見防疫五月天各個戴上白色手套，將手上顏料當作肥皂，然後用正確洗手七步驟「內外夾弓大立腕」，示範怎麼搓洗雙手。

首先是「內」，手掌心互相搓揉五次；「外」，一手手心搓手背五次，兩手交替搓五次；「夾」，兩手指交叉搓揉指縫五次；「弓」，兩手勾起來互相旋轉；「大」，一手握住大拇指虎口交替搓五次；「立」，手指立在手掌上搓揉五次；「腕」，一般民眾算是洗完，醫護人員要帶到手腕清潔。

防疫五月天完成上述步驟後，雙手全都沾滿綠色顏料，表示用此方式可將雙手每一位置都清到。指揮中心提醒，必須搓揉40到60秒才算正確洗手，而濕洗手比乾洗手有效；如果無法濕洗手，也可以用酒精乾洗手20到30秒。

指揮中心再次呼籲，防疫期間民眾應做好個人防疫措施，無法保持社交距離及搭乘大眾運輸時應佩戴口罩，並注意手部衛生，落實正確洗手五時機(吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後)、五步驟(濕、搓、沖、捧、擦)及七字訣(內、外、夾、弓、大、立、腕)，以確保自身及周遭親友的健康。