卡介苗可抗新冠肺炎？哈佛找彰化縣合作研究　指揮中心回應了

▲美國哈佛大學將展開卡介苗對新冠肺炎防護效果的研究，彰化衛生局透過疾管署加入計畫。（圖／疾管署提供）

記者崔至雲／台北報導

美國哈佛大學將展開卡介苗對新冠肺炎防護效果的研究，彰化衛生局透過疾管署加入計畫，預計在長照機構與社區尋求自願長者進行研究。中央流行疫情指揮中心今（30日）證實此事，並表示，哈佛大學主動與台灣接洽，台灣樂於參與國際研究，目前正在審查中，有消息會再進一步說明。

有科學家發現，在這一波新冠肺炎疫情中，有接種卡介苗的國家和沒有接種卡介苗的國家相比，感染率和死亡率較低，美國哈佛大學展開全球性有關卡介苗研究，在台灣則是與彰化縣衛生局合作。

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彰化縣衛生局長葉彥伯接受中央社記者訪問時說，這項研究目前尚未正式展開，初步規劃將在彰化縣的老人養護中心尋找65歲以上且健康情形良好的長者，徵求1000到1500人參與研究。葉彥伯也說，挑選老人主要是因為台灣從1965年起開始推廣接種卡介苗，65歲以下的民眾有近9成打過，65歲到75歲約7成，75歲以上幾乎沒有打過，而卡介苗的防護效果可持續20到30年，幾乎都已失效，到時候實驗也會分成首次接種、追加接種以及不接種等組別，觀察防護效果。

對此，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，該計畫是美國哈佛大學與台灣接洽，美方發現，有接種卡介苗的國家和沒有接種卡介苗的國家相比，感染率和死亡率較低。

周志浩也說，台灣樂於參與國際研究，在徵詢國內幾個縣市之後，彰化衛生局非常有興趣參與計畫，目前還在審查中，有消息會再做報告。