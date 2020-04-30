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台灣已挺過敦睦艦「社區傳播危機」？　陳時中：初步是樂觀的

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▲▼指揮中心4/30記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心宣布今天又零確診。（圖／指揮中心提供）

記者林妤柔／綜合報導

台灣已連續5天沒有新冠肺炎確診案例，同時也是連續18天沒有新增本土個案，讓許多人直呼真是奇蹟，因為台灣挺過清明連假後，馬上又遇到敦睦艦隊群聚感染，卻能全身而退。有人詢問，台灣目前沒有社區感染的跡象，算是挺過這波難關了嗎？對此，指揮官陳時中回答，以時序來看「初步是樂觀的」。

指揮中心今（30）召開記者會，宣布台灣已連續5天零確診。敦睦艦隊群聚感染一度讓台灣的防疫戰線拉警報，不少醫護人員、民眾也擔憂會再度引爆很大的社區感染，但直到今日都沒有發生明顯的社區感染，因此詢問指揮官陳時中「台灣過關」了嗎？

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敦睦艦隊(磐石艦)群聚事件，截至目前掌握接觸者共1,996人，其中585人為居家隔離對象，已採檢480人，465人為陰性，其餘檢驗中；1,411人為自主健康管理對象。對此，陳時中表示敦睦艦隊爆發後，整個週邊的採檢有465人是陰性，其餘還在等待檢驗結果，但以今天時序來看，「應該是初步是樂觀的」。

指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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