傳IKEA桃園店8月收攤　網友哭哭：可以不要搬嗎？

▲IKEA桃園店傳8月收攤。（圖／翻攝IKEA官方網站）

記者蔡惠如／綜合報導

全球最大的家居品牌IKEA，近期才對外大舉招募桃園地區人才，釋出近百個職缺，雖然官方職缺連結網站是連到「IKEA桃園店」，但網路上卻傳出其實桃園店即將在8月收攤，以便與年底前登場的全台最大分店「青埔店」整合，住在附近的民眾還傷心留言「不要啊！」對此IKEA台灣官方表示：目前還在討論中，尚未定案。

IKEA在5月初對外公告，要在桃園地區開放5種兼職職位，包括客服、銷售人員、物流、餐廳、商品修復，總計近百個職缺進行對外招募，並在5／2至5／3共2天在桃園青埔新店現場進行面試，雖然徵才報名連結是連到IKEA桃園店，但其實不難看出是為青埔店做準備。

有網友在臉書地方粉絲頁貼出IKEA將離開桃園區的訊息，透露IKEA桃園店因租約到期，將整合年底即將開幕的青埔店，約莫今年8月就要開始搬遷，部分網友感到訝異，留言表示「真假？」「可以不要搬嗎？」「不要啊難得離我這麼近」，還有其他在地網友熱烈討論希望誰要接手。

對此IKEA台灣官方表示，青埔店規劃即將在年底登場，目前桃園店因租約到期，正在討論後續的經營方向，是否繼續營運仍在規劃中，一切都還沒定案。

IKEA在台經營25年，展店計畫都相當保守，近年在台版圖調整越發積極，不但在2019年開幕新店店，也證實要進駐內湖原本的「大潤發1館」，預計2022年開幕。而在桃園青埔即將登場的旗艦店，原預計要在2021年開始營運，但近期因工程超前，有可能在年底前就會登場，桃園店也不排除整合進去。

桃園店是IKEA目前在台面積第二小的分店，大小約4000坪，即將在青埔開幕的旗艦店，則廣達21000坪，是桃園店規模4倍以上，而全台最小的IKEA則是歷史最久的敦北店，大小約3200坪。