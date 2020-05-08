無罪4個月又要再進法院！后豐大橋情殺案逆轉無罪遭撤銷

▲后豐大橋女老師墜橋案，王淇政（左2）與洪世緯（右2）再審獲判無罪，但遭撤銷發回更審 。（圖／記者白珈陽攝）



記者吳銘峯／台北報導

發生在2002年底的后豐大橋情殺墜橋命案，安親班陳姓女老師離奇墜橋身亡，檢方起訴陳女男友王淇政與友人洪世緯，2人分別遭判刑15年與12年半定讞。兩人多次聲請再審，台中高分院去年底逆轉改判無罪。但無罪判決僅維持4個多月後，最高法院認為無罪判決有多項疑點，撤銷發回更審。

本案發生於於2002年12月7日，王淇政和洪世緯與幾名好友於6日晚間11時許到夜市吃宵夜，其後7日凌晨1時多時，王淇政女友、安親班陳姓女老師要求王淇政到后豐大橋與她談分手。王淇政搭乘洪世緯駕駛車輛抵達后豐大橋，王淇政下車與陳女「談判」；洪世緯認為不便在場且因車胎沒氣，即離開現場到加油站打氣。但洪男回來後，看見王男正趴在橋邊護欄上，王男告知陳女剛掉落至橋下，並請洪男幫忙叫救護車，自己則到橋下找陳女。洪男跟隨到橋下，並請當時正在橋下釣蝦的王姓證人幫忙照亮，陳女經送醫後不治身亡。

檢方一開始不起訴2人，經再議後，2005年改對2人提起公訴。2006年台中地院一審判決2人犯共同殺人罪，分別處15年與12年半，2007年最高法院駁回上訴定讞。但定讞後律師團發覺有異，自2012年起向台中高分院聲請再審。台中高分院也不斷駁回再審聲請，直到2017年6月間，已經10度駁回聲請。而最高法院罕見的在2017年自為判決，裁准再審程序，並立即釋放2人，2人當時均已遭羈押超過10年；案經台中高分院再審後，2019年12月31日逆轉改判王、洪無罪。

但無罪判決僅維持4月餘，案經最高法院審理後，認為死者衣褲沾有白色不明物質，另外無罪判決說死者赤足下車跳橋，腳底「明顯」沾到粉塵，但鑑定報告卻說沾染到「輕微粉塵」，如何區辨？

最離奇的是，死者墜落處有2只女用手錶，無罪判決說這全都是死者手錶，最高法院認為一般人只會戴一隻錶，無罪判決如何認定？或是有其他可能與關聯？也必須調查。至於監察院進行的模擬報告，認為2名男性模擬人員無法合力抱起掙扎的女子，但模擬人員的身高體重與70kg的王男與100kg洪男均有差異，報告也有疑義，最高法院也要求一併釐清。故無罪判決撤銷，發回更審。