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顱骨碎裂眼瘀傷！3歲女童疑遭繼母凌虐致死　父見慘狀痛哭：我的寶貝沒了

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▲▼女童疑似遭到繼母虐待而死亡。（圖／翻攝至搜狐）

▲杜姓女童離4歲生日僅剩21天，卻不幸被虐身亡。（圖／翻攝至搜狐）

實習記者施怡妏／綜合報導

大人複雜的感情糾葛，有時候會讓孩子暴露於危險境地。大陸四川省彭州市一名杜姓男子帶著女兒再娶，並將與前妻所生的3歲女童託由繼母照顧，沒想到3歲大的女兒疑似遭到繼母凌虐致死。根據醫院驗傷報告顯示，女童頭顱多發骨折，全身多處傷痕、瘀青，一隻眼睛還明顯被爆打留著瘀青，讓杜男在醫院痛哭「我的寶貝沒有了」，令人聞之鼻酸。

綜合陸媒報導，杜姓男子與元配劉姓女子育有兩個女兒，兩人在2018年離婚，大女兒監護權歸媽媽，小女兒歸爸爸。不久後，杜男認識幼兒園老師廖女，隨後便步入婚姻，由於杜男平時工作繁忙，因此將女兒交給廖女照顧。劉女表示，離婚之後只見過小女兒3次，還常常因此而跟前夫吵架。

杜男表示，當天凌晨打算叫女兒起床上廁所，卻怎麼叫都不會醒，發現不對勁後，立刻將女兒送到醫院，但一切都來不及。院方表示，女童送到醫院時，已經沒有知覺，頭顱多處骨折、雙側腦實質大片梗死改變、雙肺滲出改變，被虐待的情況可能持續一陣子了。

▲▼女童疑似遭到繼母虐待而死亡。（圖／翻攝至搜狐）

▲廖女被懷疑將杜姓女童虐死。（圖／翻攝至搜狐）

劉女凌晨接獲女兒死訊的電話，急忙趕到醫院，但卻只看見一具冰冷的屍體，身上到處都是傷痕，崩潰到差點昏倒。她強調，會盡快釐清真相，知道確切的死因是什麼，替女兒討回公道。據了解，出事的前兩天，廖女曾帶著女童到診所看醫生，醫生發現女童有一隻眼睛瘀青。廖女則解釋，是在玩耍的時候不小心用到的。

在幼兒園工作的廖女29日接獲通知，因個人家務事處理不當，造成不可挽回的錯誤，引起極大的社會反響，決定開除廖女，且永不錄用。目前此案件處於調查階段，必須知道死因之後才能夠確定是否立案。

▲▼女童疑似遭到繼母虐待而死亡。（圖／翻攝至搜狐）

▲廖女被幼兒園開除。（圖／翻攝至搜狐）

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