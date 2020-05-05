「兒時目睹家遭法拍」欠債父罹癌求扶養　兩兒選擇照顧失智母

▲林男離家躲債，期間不曾關心被拋下的妻兒。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

林姓老翁過去在外積欠債務，丟下妻兒到處躲避，導致孩子小時候就目睹住家遭法院拍賣；如今他老了，罹患直腸癌等疾病，有受扶養之需要，卻被兩個兒子拒絕。台南地院法官經過調查後認為，林翁過去的確缺乏家庭責任，兩兒還要扶養因為失智領有重度身障手冊的母親，最後裁准免除他們對父親的扶養義務。

兒子們在判決書中主張，父親長期不務正業，有喝酒、賭博等惡習，在外積欠債務，每次討不到錢就會對他們、母親施暴，後來住的地方遭法院拍賣，父親就離家到處躲避，「我們從小和母親生活，由她獨力扶養長大，父親則從未負擔保護教養責任」，現在反過來要求兄弟倆負起扶養義務，顯然有失公平。

法官調查，林翁因為罹患直腸癌併肝轉移等疾病，目前仍在醫院接受化療，靠每月7550元的老農漁福利津貼過活，的確有受扶養的需要，但是對於兒子們的指控，他並未否認。

法官接著表示，經過調查後確認林翁缺乏家庭責任，在兩兒成年之前離家躲避債務，期間對妻兒不聞不問，也不曾給付生活費，考量到兒子們還有母親（現在因失智領有重度殘障手冊）要照顧，實在沒有餘力，最後依法裁准免除他們對父親的扶養義務。