國道龜車內線時速98公里被開單…上網取暖反被噓爆　她嫩喊：才差2公里

▲ 龜車內線開時速98公里被開單…上網取暖反被噓爆！她嫩喊：才差2公里。（圖／翻攝自「爆料公社」臉書社團，下同）

記者郭世賢／綜合報導

一名女網友在「爆料公社」臉書社團貼出一張紅單表示，高速公路快車道最低速限100公里，我開98，是我不對，但才差2公里就被拍是否太嚴格？！」上面寫著「第一次收到開太慢的罰單」…結果反遭網友噓爆，「你家人知道你是烏龜嗎？」、「駕照剪掉好了！」

該名女網友是2020年4月1日中午行經國道1號南向214.2公里處內側車道行駛98公里，未依規定以規定之最高速度100公里行駛，遭國道警察測速照相後開單處罰3000元。她把紅單貼在「爆料公社」臉書社團表示，「高速公路快車道最低速限100公里，我開98，是我不對，但才差2公里就被拍是否太嚴格？！」引發網友一面倒噓爆。

根據罰單違規事實欄登載「行駛高速公路未依規定行駛車道者，小型車未依規定之最高速度行駛行速98公里，小型車未以最高速限行駛內側車道，前方車流正常。」顯示行車時前方並沒有堵車，所以警方依規定開罰。

因此引發眾網友噓爆表示，「這是在討拍嗎？傻眼！」、「你家人知道你是烏龜嗎？」、「車流正常的情況下，車速98？別鬧啦！」、「看到留言大家都把妳噴爆，我就放心了！」、「來討罵嗎？」、給斑馬（國道警察）掌聲鼓勵鼓勵！」、「刷起來、很舒服！」、「駕照剪掉好了！」

網友最後表示，「還罰到3000！而且當下路況也很難說，或許前車急煞，需要保持安全距離，罰的人會知道嗎！？」因龜速車易引來超車，衍生行車糾紛，國道龜速前進阻車流，也要吃罰單比超速貴；也有網友緩頰表示，人家是歸國「海龜」為了防疫，開車也要和大家保持距離。

【更新13:09】經《ETtoday新聞雲》記者查證，國道1號南向214公里處，此路段最高限速110公里，國道警察並未找她麻煩，不是差2公里，是差了12公里，是她真的開太慢了。若無塞車，開在內線必須以最高速限110公里行駛，否則即為占用超車道。