國道遇檢舉達人...「2分44秒」慘被開10張罰單　法官勘驗：確有7張該罰

▲1輛營造公司的公務車行經國1至國三快官段，被檢舉3秒內未打方向燈連續變換車道超車。（圖／翻攝自國3快官段即時影像）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1間營造公司公務車行經國道1號北上192公里到國道3號193.5公里間，遭到檢舉達人的行車紀錄器拍下沒保持安全車距、變換車道未打方向燈，被台中區監理站開10張罰單需繳3萬元罰款，營造公司不服，認為國1及國3同一行為記錄多次，因此提起行政訴訟。

營造公司主張，10張裁決書所述違規地點為192 公里至193 公里約1 公里內，且又是幾秒內出現多張罰單，顯然是同一時間對同一行為重覆處罰。從國道1號轉國道3,號這期間轉換車道被開10張罰單，時間都是重疊舉發，單位不同，顯然是重覆開罰單，拍攝時間也是秒數之差，應是同一行為記錄多次，而法律有規定，一行為不能數罰。

該輛公務車於2019年6月25日下午14時26分26秒至14時29分10秒行經彰化快官交流道，短短2分44秒內，被檢舉人的行車記錄器拍下未打方向燈連續變換車道，包括跨越匝道口槽化線時，都沒保持適當安全車距，影響他人行車安全且易造成追撞事故，彰化監理站依道路交通管理處罰條例第33條第1項第4 款、第63條第1 項第1 款規定，裁處各罰鍰3,000 元，並各記違規點數1 點。

法官勘驗檢舉達人提供的行車記錄器畫面後，認為7張罰單屬公務車未依規定變換車道、沒開方向燈、多次變換車道超越前車，又未依標誌、標線、號誌指示行車，監理站裁罰有理，3張罰單「行駛在同一車道，跨越另一車道」，屬於5秒內的重複處罰，應撤銷。

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