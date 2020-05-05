下班後的藝文補給站！台中歌劇院推「NTT充電夜」

▲台中國家歌劇院推出下班後的「NTT充電夜」。（圖／翻攝自台中國家歌劇院臉書）

記者林育綾／綜合報導

台中國家歌劇院推出下班後的「NTT充電夜」，讓忙碌的上班族為心靈充電，透過「藝術講一講」講座分享，輕鬆聆聽表演藝術知識；而「藝術動一動」可透過體驗學習，了解身體的感知力，還為了下班後趕不及吃晚餐的朋友提供課前輕食小點。

「NTT充電夜」讓民眾輕鬆接觸藝術，在平日的傍晚，可以選擇輕鬆聆聽「藝術講一講」，自5月開始每月1次，以表演藝術專業知識出發，邀請領域專家學者授課，深入淺出梳理各類型表演藝術特色與發展脈絡，開啟知識廣度。

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▲NTT充電夜有「藝術講一講」、 「藝術動一動」系列課程。（圖／台中國家歌劇院提供）

「藝術講一講」今年以「戲劇」為主軸，分別策畫「東方傳統戲劇的古典丰韻」與「西方現代戲劇的時光淬鍊」兩大主題，5月至8月從中國、日本、韓國到印度，探索東方傳統戲劇藝術的起源、特色與發展。9至12月的西方現代戲劇專題，則從歷史脈絡至各類流派及風格，介紹全球當代劇作家與劇場形式。

「藝術動一動」則透過體驗學習了解身體的感知力，讓民眾重新認識不一樣的自己，有別於靜態講座，首次專為上班族規劃的音樂劇工作坊，提供喜愛歌唱，卻終日埋首辦公桌的上班族學習。

8月將邀請長期投入音樂劇導演及演員工作的的程伯仁擔任講師，7堂課包含呼吸練習、認識正確發聲位置、歌舞練習到如何拿麥克風好好唱一首歌等。歌劇院更特地為下班後趕著來上課來不及吃晚飯的朋友，體貼地在課程前準備輕食小點，輕鬆無壓力的體驗音樂劇工作坊。



另外歌劇院推出「安心防疫」政策，工作人員落實進場執勤前測量額溫，執勤時全程配戴口罩。館內進出口設置洗手消毒，在每場講座活動開始前30分鐘安排工作人員，協助民眾量額溫、宣導配戴口罩入場、入場採實名制登記，室內社交距離採1.5公尺隔間安排座位，網路報名人數控制於60名內，暫不開放現場候補，讓民眾安心到場館參與活動。