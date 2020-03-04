台中歌劇院推「藝術行政」人才培育　招收50名學員5月開課

▲台中歌劇院推「藝術行政」人才培育。（圖／台中國家歌劇院提供）

記者林育綾／綜合報導

台中國家歌劇院去年開辦「NTT學苑」，其中「藝術行政人才培育計畫」收到近500人報名，競爭相當激烈，而今年續辦將錄取50名學員，將於5月開課，師資陣容包括狠劇場藝術總監周東彥、雲門舞集舞蹈教室執行長溫慧玟、專家學者首都國際法律事務所林信和律師等，歌劇院邀請嚮往多元職涯人生的青年學子報名參加，成為浪漫又理性的藝術行政人。

台中歌劇院「NTT學苑」針對「藝術行政」與「劇場技術」兩個領域培育人才，去年的「藝術行政人才培育計畫」預定60位學員名額，收到近500位報名，經過初階、進階訓練到實習，最後7人脫穎而出，競爭激烈，目前有2名學員正於歌劇院任職。

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▲去年「藝術行政人才培育計畫」招收60名學員，但收到近500人報名。（圖／台中國家歌劇院提供）

歌劇院藝術總監邱瑗表示，表演藝術的觀眾與從業人員，必須透過藝術教育來培養，藝術教育越成功，場館才能更有活力。國家表演藝術中心董事長朱宗慶以「一個新世界——給嚮往表演藝術工作者的備忘錄」為題，在NTT學苑的第一場講座裡勉勵嚮往藝術產業的年輕學子，從每個環節去累積藝術行政的基本功，「浪漫、感性是表演藝術工作者的特質，但並非特權，從事表演藝術工作應該要『感性驅動，理性承擔』，遇到困難時就會找到克服的方法。」

▲透過課程瞭解表演藝術市場定位、策展及節目企劃、品牌建立、前台服務等各面向的息息相關。（圖／台中國家歌劇院提供）



第一屆的60位學員，包含多個表演藝術團隊工作者、藝術及文創相關科系學生、行銷及財經領域工作者，參與27小時的課程與工作坊，經過口試7位學員進入歌劇院實習。學員們在報名之初，對於藝術行政工作者的想像，多半是為藝術家服務、演出製作及宣傳行銷等執行工作。透過課程瞭解表演藝術市場定位、策展及節目企劃、品牌建立、前台服務等各面向的息息相關。

曾於劇團工作的首屆學員蔡孟凱提到，講師提到的藝文產業優勢與困境，甚至未來可能發生的變數，都讓我檢視自身能力，希望在專業視野更精進開闊。」另一名從學生時期即成立劇團的學員高履芳表示，因為缺乏行政管理基礎，對於演出製作的推動感到挫折，課堂上透過講師的實務分享，了解到製作執行及劇場營運專業知識，「課程結束後解開過去自己對場館的看法，多了一份同理心。」實習結束後也立定方向，目前現正於歌劇院行銷公關部任職。

▲歌劇院邀請嚮往多元職涯人生的青年學子報名參加，成為浪漫又理性的藝術行政人。（圖／台中國家歌劇院提供）



2020年NTT學苑的講座工作坊以環境生態、劇場空間、策展企畫、製作營運及推廣行銷五大主軸，規劃17堂課。上課日期為5月2日至6月6日每周六早上10點至下午6點。考量實務經驗需扎實累積，今年增加實習時數，安排在7~8月至歌劇院節目企劃、行銷公關、藝術推廣及顧客服務部門實習，實際運用課堂所學，理解藝術行政的全貌。

目前歌劇院已著手建置「中部劇場人才庫」，將實習完成之學員履歷加入，讓有志從事藝術行政工作者，在中部地區落地生根成為各場館表演藝術專業人才，讓中部場館及團隊營運更加完整，活絡表演藝術市場。「2020 NTT學苑藝術行政人才培育計畫」即日起於歌劇院官網開放報名至4月1日止，詳情可至歌劇院官網。