擴增實境跟舞者同框！台中歌劇院打造沈浸式「互動觀舞」體驗展





▲台中國家歌劇院打造《看見你的自由步》沈浸式體驗展覽，觀眾透過手機或平板，就能以擴增實境跟舞者同框。（圖／台中國家歌劇院提供）

記者林育綾／綜合報導

在疫情的一波三折下，台中國家歌劇院今年的國際藝術節（NTT-TIFA），難得2檔科藝展覽都能如期舉行，去年12月的《星光進行中—微輻∞實驗室》獲得好評，今年4月再打造《看見你的自由步》沈浸式的體驗展，觀眾透過手機或平板，就能以擴增實境欣賞6位台灣當代傑出舞者獨特的身體風景，還能同框合照、互動，是全新的觀舞體驗。

《看見你的自由步》以擴增實境重新探索觀舞的形式，邀請觀眾在歌劇院各樓層空間中自由探索，「搜尋」並「蒐集」不同的舞作片段。編舞暨策展者蘇威嘉針對6位舞者的個人風格與肢體特質，編創出12段獨特的自由步，並以環繞同步攝影進行舞蹈影像紀錄，做為擴增實境基礎。

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▲▼觀眾透過手機或平板電腦下載展覽專屬APP應用程式後，以APP掃描「觸發圖」，即可從不同角度與距離觀看舞者的演出影像。（圖／台中國家歌劇院提供）



觀眾透過手機或平板電腦下載展覽專屬APP應用程式後，以APP掃描「觸發圖」，即可從不同角度與距離觀看舞者的演出影像，創造獨一無二觀舞經驗，甚至可與螢幕上的舞者共舞、同框錄影拍照，增添觀展的趣味與個人化的互動體驗。

此次受邀參與計畫的6位台灣舞者包括陳武康、周書毅、張建明、吳孟珂、李尹櫻與方妤婷，透過AR介面，展現各自獨特的身體語彙與精湛的獨舞片段。舞者演出的當下面對的不再是觀眾，而是將他們緊緊包圍的攝影鏡頭。

▲甚至可與螢幕上的舞者共舞、同框錄影拍照，增添觀展的趣味與個人化的互動體驗。（圖／台中國家歌劇院提供）



舞者李尹櫻表示，自己演出的每一分、每一秒、每一個角度都非常仔細地被紀錄下來，除了使觀演關係更加親密，也讓演出更具有挑戰性；舞者吳孟珂則分享，去除劇場與舞台框架的演出，舞者有更多細膩探索的空間，這次演出有很大的即興成分，也有更多的自由與可能。

在《看見你的自由步》展覽中，蘇威嘉期望除了突破表演藝術「一次性」的限制，留下永恆且多樣化的舞者身影之外，更希望借重當代數位科技的發展，呈現觀看的可能，創造參與式的舞蹈演出，讓觀眾可以如同導播一般，自行決定觀賞距離、空間、時間與角度，以開放、互動的方式欣賞舞蹈作品。



《看見你的自由步》展覽自即日起至5月24日（日）於歌劇院凸凸廳及1、2樓各個角落進行；凸凸廳入場人數上限為20人，且採實名制，展場入口提供消毒酒精供民眾自行使用，前台服務人員將協助記錄民眾入場及離場時間。另歌劇院提升防疫措施，民眾入館皆須配合量測體溫以及乾洗手並配戴口罩。

▲《看見你的自由步》展覽自即日起至5月24日（日）。（圖／台中國家歌劇院提供）



《看見你的自由步》

期間：2020/04/11(六)～2020/05/24(日)

時間：週二至週日 11:30-20:00

地點：台中國家歌劇院1F、2F多處空間與凸凸廳

免費參觀

注意事項

1. 觀賞展覽前需事先下載APP，為提供最佳觀賞品質，建議使用iPhone 6s以上機種（更新至iOS12以上）、部分Android 2018以後旗艦機種，畫面效果依各廠牌設定而有所不同。

2. 觀賞展覽時請留意腳步與周圍環境，勿奔跑嬉戲。

3. 凸凸廳內請勿使用自拍棒、手持穩定器與腳架等拍攝輔助器材。

4. 主辦單位保留活動異動權利。