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瞎掰「龍山寺遊民月領34K完勝公務員」　中壢男臉書轉貼結局更慘

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記者黃翊婷／綜合報導

桃園王姓男子去年11月12日在臉書轉貼文章，內容提到現在的遊民過得比公務員還要幸福，每月補助有望調高到3萬4000元，「軍公教人員退休後所得3萬3415元，比台北市龍山寺遊民領的還要少」。中壢簡易庭法官以新冠肺炎的紓困方案為例，認為王男轉貼的不實PO文可能引起不同行業間的對立與隔閡，影響公眾安寧，最後依違反社會秩序維護法判處罰鍰4000元，全案仍可上訴。

▲▼手機,滑手機,電話,行動裝置。（圖／記者孫于珊攝）

▲王男只是轉分享臉書文章，仍挨罰4000元。（圖／記者孫于珊攝）

判決書中提到，王男轉貼的PO文內容寫著，當遊民太幸福，如果公務員早知如此，何必念書、考試、奉獻一生，「現在台北市政府對於龍山寺遊民，單身者每月給1萬8000元低收入戶補助，有配偶者給予3萬1000元，民進黨考量物價指數及通貨膨脹，希望再調高到3萬4000元。結果年輕時努力讀書考試，在萬人中脫穎而出的軍公教人員，退休後所得3萬3415元，比台北市龍山寺遊民領的還要少」。

撰文者甚至嘲諷要教育下一代將來做遊民就好，還要求廣傳出去。王男用個人臉書帳號轉分享該文章，並設定為公開狀態，結果因此挨告違反社會秩序維護法。

中壢簡易庭法官以近期政府推出的各項紓困振興方案為例，指出全國許多產業受到新冠肺炎疫情影響，這項政策屬於國家福利政策之重大宣示，一般民眾只要稍加注意就能知悉，而王男轉貼文章類似這個道理，一般人看完都會懷疑內容的真實性，他卻在未經查證之下公開轉貼臉書，讓多數人都可以輕易瀏覽，難認不是故意擴散謠言。

法官接著表示，文章內容刻意提起遊民與軍公教人員，客觀上足以引起社會不同行業別間的對立與隔閡，影響公眾安寧，最後依違反社會秩序維護法判王男罰鍰4000元，全案仍可上訴。

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