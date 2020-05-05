梅文魁殺警辯「不知被害人中槍」　二審加重改判無期徒刑

▲台南柳營殺警案被告梅文魁，被台南高分院判處無期徒刑，褫奪公權終身，刑度加重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市柳營練歌場殺警案，被控槍殺台南市刑警大隊偵查佐劉三榮的被告梅文魁，被檢方依殺人及違反槍砲罪嫌起訴，梅文魁否認故意殺人，一審以殺人、槍砲罪判他合併執行有期徒刑19年2月，台南高分院經審理5日上午宣判，以殺人、槍砲等罪判梅文魁判無期徒刑，褫奪公權終身，刑度加重。

2019年6月14日凌晨，台南市刑事警察大隊偵查佐劉三榮在台南柳營區一處練歌，遭嫌犯梅文魁開槍擊中右肩一槍，送醫院急救不治身亡，警方在高市內門緝獲梅嫌移送台南地檢署，檢方偵訊後依殺人及違反槍砲等罪嫌起訴。

台南地院以梅文魁犯非法持有可發射子彈具有殺傷力之槍枝罪，處有期徒刑4年6月，併科罰金10萬元；殺人罪，處有期徒刑15年，有期徒刑部分，應執行有期徒刑19年2月，扣案之槍彈均沒收。

一審指出，梅文魁未經許可持有改造手槍及制式子彈30發，其先前因打傷劉三榮眼睛而與劉三榮存有嫌隙，2人相約於台南市柳營區某練歌場談判，不料梅文魁因談判時與劉三榮再起爭執而心生不滿，竟基於殺人之不確定犯意，持預藏之前開改造手槍，朝劉三榮射擊一槍，擊中劉三榮右上臂後，子彈貫穿進入體腔，射穿右肺、橫膈膜、肝臟及腸繫膜，造成劉三榮大量血胸、腹血及右肺塌陷，經送醫急救後，仍不治死亡。

審理中梅雖否認殺人犯意，並辯稱他是朝被害人旁邊射擊，開槍後不知被害人中槍，他還用槍抵住被害人額頭，告訴他不要再相逼了，如有殺人犯意，就會再開槍了云云，然合議庭認為梅告開槍射擊處與被害人之距離極短，應可預見朝被害人旁邊開槍即可能射中被害人造成其死亡，且在場證人均證稱有看到被害人右上臂流血，被告稱未發覺被害人中彈，有違常理，縱被告未再繼續開槍，亦不能證明被告無殺人之間接犯意，其所辯不可採。

一審法官認為梅文魁，係犯非法持有可發射子彈具有殺傷力之槍枝罪及殺人罪。合議庭認為梅先前已有2次槍砲前科，仍再購買槍彈而持有之，嚴重危及社會治安，且被告亦知悉被害人為1名警員，仍攜帶槍彈赴約，漠視國家法紀，且於商談過程中，被害人僅一直要求被告要給予交代，並未有危害被告生命或身體之言行舉止，梅竟因不滿被害人未答應他所提出慢慢償還賠償款之要求，即基於殺人之不確定故意，朝被害人方向射擊，而造成被害人死亡，不僅剝奪被害人之生命，造成家屬傷痛，亦引起社會大眾相當程度之不安，犯罪所生之損害至為重大，迄今因賠償金額無共識（法院調解時，家屬提出2千萬元賠償），未為任何賠償，兼衡被告犯後坦認部分犯行之態度，具國中畢業之教育程度，入監前從事團購工作，月收入約2、3萬元，需扶養母親之家庭等一切情狀，判決應執行19年2月。

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