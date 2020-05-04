感謝「戰疫」幕後英雄　台南醫檢師公會、立委賴惠員赴奇美醫學中心慰勞會員

▲台南縣醫事檢驗師公會理事長奚明德暨理監事等人，在立委賴惠員見證下，親赴奇美醫學中心慰問新冠肺炎檢測重任的醫檢師人員。

記者林悅／台南報導

台南縣醫事檢驗師公會理事長奚明德暨理監事，4日連袂該會前理事長「現代醫事檢驗所」院長潘顯堂，在立委賴惠員見證下，親赴奇美醫學中心，致贈該院擔任防疫第一線「新冠肺炎」檢測重任的醫檢師人員慰問金及禮品，感謝慰勞其辛勞。

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奚理事長、潘前理事長、和賴惠員立委感謝奇美醫學中心醫檢師在這次新冠肺炎疫情中擔起國家級防疫檢驗重責大任，檢驗個案數量超過3300人次以上，部分個案甚至需要2次採檢。配合國加防疫時效，最快時間提供正確報告，備極辛勞。

因為新冠肺炎病毒為高傳染性，而採檢後的檢體又屬高度風險，為了使檢驗中不讓病毒散播因而感染醫檢師及周遭環境，病毒核酸萃取過程醫檢師需全程穿著防護衣，日以繼夜進行檢測，其主要為了能及時且正確檢驗出新冠肺炎病毒，釐清陰性、陽性個案。

新冠肺炎防疫期間，醫檢師除提供醫師臨床上讓病人獲得正確治療外，還有一項重大任務就是提供中央疫情指揮中心即時獲得正確感染人數，讓國人安心。這是一件非常專業、辛苦且危險的檢驗工作，只要在疫情沒有結束前，醫檢師們仍會不辭辛勞與危險，絕不遺漏每位新冠肺炎病毒帶原者，絕不讓國家防疫出現破口，所有參與醫檢師們成功且驕傲完成防疫檢驗重責。

台南縣醫事檢驗師公會奚明德理事長暨全體理監事感念辛苦勇敢的醫檢師們，同時感謝奇美醫學中心給予醫檢師足夠防疫措施，4日天下午特邀請關心疫情的賴惠員立委，及現代醫事檢驗所潘顯堂前理事長到奇美醫學中心給予醫檢師們鼓勵致意。

立委賴惠員指出，台灣在全體醫護人員及全民的團結努力下，已經數日無出現本土案例，顯示疫情逐漸趨於平穩，為了感謝一直站在防疫第一線辛苦的醫檢師們，也呼應即將到來的母親節，她與現代醫事檢驗所潘顯堂院長與台南縣醫事檢驗師公會理事長奚明德暨全體理監事，到奇美醫學中心致贈禮金及500朵來自台南六甲的火鶴花，替辛苦防疫的醫檢師加油打氣。

立委賴惠員首先表示，感謝奇美醫學中心醫檢師在新冠肺炎疫情爆發時，願意擔起國家級防疫檢驗的重責大任，因新冠肺炎病毒具有高傳染性，而採檢之檢體又屬高度風險，為了確保檢驗之病毒不散播感染醫檢師和周遭環境，所有檢驗過程皆須於負壓實驗室內操作，醫檢師更需全程穿著防護衣，日以繼夜進行檢測，以達成及時且正確檢驗出病毒之任務。賴惠員接著提到，醫護人員除了臨床上讓病患獲得正確治療外，還有一項重大工作就是提供中央疫情指揮中心確診資訊，以即時更新正確感染人數，讓國人安心，這是一件非常專業、辛苦且危險的檢驗工作。

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