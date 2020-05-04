　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南居家檢疫男趴趴走挨罰10萬未繳 　愛車遭扣立馬回「分10期繳納」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市黃姓男子違反居家檢疫規定被罰款不繳，被移送強制執行，台南分署會同轄區警方，查封黃男名下三陽汽車，黃男當場表示願申請分10期繳納。（圖／記者林悅攝）

▲台南市黃姓男子違反居家檢疫規定被罰款不繳，被移送強制執行，台南分署會同轄區警方，查封黃男名下三陽汽車，黃男當場表示願申請分10期繳納。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

法務部行政執行署台南分署接獲台南市衛生局移送後一起黃姓男子違反居家檢疫規定被罰款要行政執行案，經火速分案立即於當日下午會同轄區警方，至黃男住處現場查訪，並轉往黃男工作地點附近查封黃男名下三陽汽車，黃男當場表示願申請分10期繳納。

台南分署表示，截至4日，台南針對違反「居家檢疫」規定而趴趴走民眾遭裁處以罰鍰者移送強制執行者計有2件，其中一件罰鍰金額新台幣1萬元，已先核發執行命令扣押存款；另一件黃姓男子因違反「居家檢疫」規定，經裁處10萬元罰鍰未繳後，台南市衛生局於4月29日移送台南分署強制執行。

台南分署指出，黃姓男子於今年3月1日自澳門搭機入境，本應於指定的台南市安南區居家檢疫地址執行「居家檢疫」14日，但他於居家檢疫期間擅離住家，違反規定被裁處10萬元罰鍰確定。

執行人員於現場查訪時，因黃男外出工作，執行人員隨即轉往工作地點進行訪查，並在工地旁邊空地發現黃男名下2011年1582cc的三陽汽車，當場扣車，並至附近工地找到黃男，黃男當場表示願申請分10期繳納。

值此防疫期間，台南分署呼籲民眾應共同配合政府防疫措施，並遵照衛生主管機關之相關防疫指施，以避免受罰，同時防止疫情擴散。

・地表最浪漫的茶花粉色，讓少女尖叫

ET快訊
快訊／中油遭「勒索病毒」攻擊！僅能使用現金及信用卡加油
麥當勞買1送1！除了三大夯品…加碼「薯餅」也有
張曼玉55歲崩壞照流出！　網一看氣炸
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林翁鐮刀殺妻後臥軌「一命賠一命」　鄰居嘆：唉…老夫老妻了

「防疫詐騙」狂撈千萬！首腦戴鑽錶開保時捷　對岸上百人中招

快訊／北宜紅牌重機過彎自撞護欄　噴飛2米深邊坡骨折

快訊／24小時期限還沒到！辯護人坦言「無力付100萬」　殺警案鄭嫌放棄交保

濁水溪上游海拔2千公尺處發現屍體　警「海陸空」計畫7天抬出

全球最大鞋帶廠彰化百和爆家族糾紛　姪子副總控「叔伯」董事採購有弊遭開除

男演員搭客運遇性騷擾　大叔淫笑摸他全身…拿平板：要一起看電影嗎？

重機北宜過彎撞護欄！騎士噴飛摔2米邊坡　全身擦傷送醫

屁孩掐女友脖、辱三重警五字經　上銬遭「連呼巴掌」全程錄…挺警、私刑正反激論

不配合就遣返！看護遭逼「睜眼」替他洗下體…色雇主賠錢免坐牢

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

萌孩練打跆拳道「啊呀」氣勢足！　正式來腳一蹬笑翻師：那欸安捏

撒哈拉沙漠「世界中心」浪漫求婚　男友威脅告白她哭笑：我願意♥

李敏鎬自爆「小時候弄丟過媽媽」　《君主》演員看對方..大家彼此不太熟XDD

18歲立志當牛郎、年收3億日幣　解密日本帝王級男公關羅蘭秘辛

750萬X6M開3個月狀況不斷！　車吊2樓高貨櫃抗議嗆：BMW爛

雲林翁鐮刀殺妻後臥軌「一命賠一命」　鄰居嘆：唉…老夫老妻了

「防疫詐騙」狂撈千萬！首腦戴鑽錶開保時捷　對岸上百人中招

快訊／北宜紅牌重機過彎自撞護欄　噴飛2米深邊坡骨折

快訊／24小時期限還沒到！辯護人坦言「無力付100萬」　殺警案鄭嫌放棄交保

濁水溪上游海拔2千公尺處發現屍體　警「海陸空」計畫7天抬出

全球最大鞋帶廠彰化百和爆家族糾紛　姪子副總控「叔伯」董事採購有弊遭開除

男演員搭客運遇性騷擾　大叔淫笑摸他全身…拿平板：要一起看電影嗎？

重機北宜過彎撞護欄！騎士噴飛摔2米邊坡　全身擦傷送醫

屁孩掐女友脖、辱三重警五字經　上銬遭「連呼巴掌」全程錄…挺警、私刑正反激論

不配合就遣返！看護遭逼「睜眼」替他洗下體…色雇主賠錢免坐牢

金髮妹與男友「滾床被繼父當場開門」　竟找殺手滅口…對話截圖曝噁心謊言！

輕鬆升級VR頭戴式裝置　宏達電VIVE COSMOS可換式外部追蹤面板開賣

日本2度示警不得在沖之鳥水域捕魚　國防部：已派軍艦護漁！

坐擁不動產非萬能！想以房買房　專家曝：銀行放款有前提

雲林翁鐮刀殺妻後臥軌「一命賠一命」　鄰居嘆：唉…老夫老妻了

「防疫詐騙」狂撈千萬！首腦戴鑽錶開保時捷　對岸上百人中招

女兒婚後住娘家可以嗎？龍劭華怕被說「靠北靠母」　陳璇伸手堵嘴：少說一點！

快訊／北宜紅牌重機過彎自撞護欄　噴飛2米深邊坡骨折

努力ㄍㄧㄥ棒式　喵星人「塞乃必殺技」害奴才瞬間軟掉

小薰進醫美「事後正面照」曝！　關濾鏡「素顏0修圖」31歲真面目現形

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

社會熱門新聞

雲林男被自強號撞成屍塊　一查竟發現「殺妻內幕」

萬里海灘驚見「露天活春宮」

高雄惡火現場內部畫面曝！起火點找到了

桃園龜山3樓民宅大火！夫死妻重傷

找不到屍體的陸正案　與當地無名童屍

名醫5親人葬火窟　3代行醫背景曝

每月薪水全上繳！癡情男慘被戴綠帽

台84線男遭油罐車飛撞　斷頭慘死

殺警案二度抗告！鄭嫌保釋金額提高到100萬元

鋼鐵爸20多年被毒品控制　顏正國：他其實是在贖罪

台中菜農遭砍噴血慘死！報案友人涉重嫌

雲林男疑臥軌！自強號高速經過「頭腳分離」慘死

北宜公路車聚約跑　黑敞篷猛撞前車

男子凌晨帶槍討債　出沒蘆洲遭逮

更多熱門

相關新聞

台南大億麗緻酒店6月底停業　員工「全部解雇」

台南大億麗緻酒店6月底停業　員工「全部解雇」

台南大億麗緻酒店在大環境的影響下，無預警宣布將自109年6月30日終止營運，台南市政府勞工局5月4日上午派員前往酒店與主管面對面互動，並就勞工的權益、後續就業輔導等問題，全力給予協助。

台84線男遭油罐車飛撞　斷頭慘死

台84線男遭油罐車飛撞　斷頭慘死

女強闖平交道鐵軌區與母拉扯　保全緊急拉人

女強闖平交道鐵軌區與母拉扯　保全緊急拉人

台北人到台南讀大學「2習慣改變了」　網狂喊+1

台北人到台南讀大學「2習慣改變了」　網狂喊+1

全國小學硬式棒球聯賽台南爭冠

全國小學硬式棒球聯賽台南爭冠

關鍵字：

台南居家檢疫趴趴走罰鍰查封

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

辛龍「凌晨失眠心痛發文」18字深埋洋蔥

那邊都沒洗！17歲弟「陳年黃石垢」繞整圈　醫被臭到皺臉

紓困擴大補助　蘇貞昌：無加保工作者加發「1萬元」現金

15歲國中生「戴口罩」跑步猝死！

雲林男被自強號撞成屍塊　一查竟發現「殺妻內幕」

黑衣男車廂騷擾「下體狂貼橘裙妹」噁炸！

羅志祥洗白文瘋傳！周揚青打臉

萬里海灘驚見「露天活春宮」

雷／朴海俊吐真話：我後悔結婚！

家裡僅一間衛浴！夫妻停工要回台　母：防疫旅館價格高

周揚青「像活在垃圾堆」房間內部曝光！

批愷樂沒才華遭砲轟！黃宥嘉反擊回應

2波鋒面雷雨彈　一周天氣圖出爐

愷樂爆為羅志祥「當背骨仔」！　背叛16年經紀人

馮提莫穿裸色透視裝　渾圓胸型全露

更多

最夯影音

更多
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣
柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面