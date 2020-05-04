1個月內清查台南市KTV等場所　消防局籲請重視居家消防安全

▲台南市消防局會同警方前往台南市各KTV等場所，稽查消防安全設施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑑於台北市中山區錢櫃KTV火災，台南市長黃偉哲第一時間指示消防局在1個月內清查台南市轄內KTV等類似場所，針對檢查不合格場所，消防局當場立即開立改善通知單，要求業者進行改善，並針對不合格場所，專責管理持續追蹤列管直至改善。

對於且有檢查重大不合格之營業場所，消防局將其名稱、地點及不合格項目刊登消防局網頁，提醒民眾應選擇安全的場所進行消費。

消防局指出稽查重點為：一、落實消防安全設備檢查，針對現況消防安全設備再次稽查，避免前述設備開關有人為關閉情事發生。二、由於是類場所員工流動較為頻繁，應提醒要求場所加強新進員工教育及各項編組訓練，檢視場所提報之編組訓練成果其人員是否為現任員工，隨時辦理編組訓練以因應員工流動頻繁，務必讓所有員工熟悉自身編組任務、滅火設備使用方法與位置。三、提醒並要求場所管理權人及防火管理人應落實日常火源控制、用火用電的監督及管理等……防火管理工作，同時宣導業者應隨時注意用火用電安全，避免火災發生。四、告知並要求場所應依法主動於施工前3日提報「施工中消防防護計畫」，落實施工中火源管理及施工人員防火安全訓練與災害應變要領。五、檢查時如發現有逃生通道堵塞，防火門、安全梯堵塞及防火區劃破壞或拆除等違規情事，依消防局協助查報標準作業流程執行計畫辦理。

此外，夏季為用電高峰期，為防範電氣火災，民眾應經常檢視家中插頭及插座，避免鬆動而產生危險，並檢視是否有焦黑、綠鏽或累積灰塵之現象。民眾常使用居家電器，像是延長線、除濕機、電烤爐及冷、暖氣機等；其中延長線是居家電氣火災的頭號禍首，使用延長線很容易造成負載，引發火災。延長線務必選擇有「商品安全標章」及保險絲安全裝置或過負荷保護裝置之產品，並避免延長線旁堆積雜物或受到物品壓迫。

市長黃偉哲呼籲，為提早偵知火災發生，一般住宅民眾家中務必安裝住警器，住警器價格便宜，賣場即可購得並且安裝容易；具身心障礙的朋友，則可免費補助安裝住宅用火災警報器，每個身分可補助1顆，請持身份證明文件，至所在消防分隊填寫申請表後即可獲得補助或安裝。

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