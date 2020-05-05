普立茲獎完整名單！《紐時》獲得3大獎　路透社反送中攝影系列曝

▲路透社記者在反送中期間的紀錄，獲得特寫新聞攝影獎。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

2020普立茲獎得獎名單公布，《紐約時報》獲得調查報導獎、國際報導獎及評論獎；《華盛頓郵報》獲得釋義性報導獎；英國《路透社》則是拿下特寫新聞攝影獎，系列為香港反送中期間，抗議民眾和港警在街頭的種種對峙畫面。

普立茲獎獲獎名單

公眾服務獎（PUBLIC SERVICE）

美國阿拉斯加《安克拉治日報》（Anchorage Daily News），與非營利新聞組織「ProPublica」合作，記者霍普金斯（Kyle Hopkins）領頭的調查，在阿拉斯加進行為期一年的性暴力問題深入追蹤。

現場新聞報導獎（BREAKING NEWS）

美國《信使日報》 （The Courier-Journal）編採人員，剖析州長貝文（Matt Bevin）一連串的特赦令，涉及種族及不公問題。貝文批准的其中一項特赦令，是因為該名囚犯的家族，在州長競選期間為他提供政治獻金，才「換得」自由。

該報導最終促成聯邦政府啟動對貝文的調查。

調查性報導獎（INVESTIGATIVE REPORTING）

《紐約時報》記者羅山索（Brian M. Rosenthal），針對計程車業的掠奪性貸款問題，寫出5篇的系列報導。內容為一小群計程車業者，透過政府允許的掠奪性貸款的機制，讓數千名進入計程車業的移民人士，背負天價貸款，並讓銀行業者荷包滿滿。

該報導促成地方、州級和聯邦政府啟動調查。

紐約時報還拿下國際報導獎，包括記者在烏克蘭、保加利亞、利比亞等地，針對俄羅斯和普丁全球擴張的野心的報導；以及評論獎。

釋義性報導獎（EXPLANATORY REPORTING）

《華盛頓郵報》分析170年來的溫度統計數據，製作互動地圖及各種視覺化的圖表，展示世界各地的「暖化熱區」，其中部分地區已經上升了攝氏2度。該系列報導名為「2°C：Beyond the Limit」。

▲▼反送中抗議運動自去年中開始，到今年初因新冠肺炎疫情而減緩。（圖／路透）

特寫新聞攝影獎（BREAKING NEWS PHOTOGRAPHY）

路透社記者在反送中期間，於香港街頭紀錄下大量照片，包括商場與街頭的火災、港警發射催淚彈和橡膠子彈、抗議民眾被港警壓制在地、頭破血流，以及港人大遊行、鋪設路障企圖癱瘓機場交通等。

其他獎項還有《巴爾的摩太陽報》（The Baltimore Sun）獲得地方新聞報導獎；新聞組織ProPublica，以及《西雅圖時報》（The Seattle Times）獲得國內報導獎；《Vice新聞》（Vice News）獲得有聲報導獎。

《紐約客》作者陶博（Ben Taub）獲得特稿寫作獎；《洛杉磯時報》（The Los Angeles Times）的萊特（Christopher Knight）獲得批評獎；《巴勒斯坦先驅報》（Palestine Herald-Press）獲得社論寫作獎；《紐約客》獲得社論寫作獎；《美聯社》獲得特寫攝影獎。

創作及非虛構寫作類

科爾森 · 懷特黑德（Colson Whitehead）的「The Nickel Boys」獲得小說獎；邁克爾 · R · 傑克遜 （Michael R. Jackson）獲得戲劇獎；潔里奇奧 · 布朗（Jericho Brown）獲得詩歌獎；音樂家安東尼 · 戴維斯（Anthony Davis）獲得音樂獎；班傑明 · 莫瑟爾（Benjamin Moser）獲得傳記文學獎。

凱博 · 麥克丹尼爾（W. Caleb McDaniel）獲得歷史獎；安妮 · 博耶（Anne Boyer）和格雷 · 格蘭丁 （Greg Grandin）分別獲得非小說類作品獎。

特別褒揚獎由已故美國記者、社會學家艾達 · 威爾斯（Ida B. Wells）獲得，她於1909念成立美國有色人種協進會，畢生為破除種族暴力及歧視，以及女性權益奉獻。