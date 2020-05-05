　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普立茲獎完整名單！《紐時》獲得3大獎　路透社反送中攝影系列曝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼路透社記者在反送中期間的紀錄，獲得特寫新聞攝影獎。（圖／路透）

▲路透社記者在反送中期間的紀錄，獲得特寫新聞攝影獎。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

2020普立茲獎得獎名單公布，《紐約時報》獲得調查報導獎、國際報導獎及評論獎；《華盛頓郵報》獲得釋義性報導獎；英國《路透社》則是拿下特寫新聞攝影獎，系列為香港反送中期間，抗議民眾和港警在街頭的種種對峙畫面。

普立茲獎獲獎名單

公眾服務獎（PUBLIC SERVICE）

美國阿拉斯加《安克拉治日報》（Anchorage Daily News），與非營利新聞組織「ProPublica」合作，記者霍普金斯（Kyle Hopkins）領頭的調查，在阿拉斯加進行為期一年的性暴力問題深入追蹤。

現場新聞報導獎（BREAKING NEWS）

美國《信使日報》 （The Courier-Journal）編採人員，剖析州長貝文（Matt Bevin）一連串的特赦令，涉及種族及不公問題。貝文批准的其中一項特赦令，是因為該名囚犯的家族，在州長競選期間為他提供政治獻金，才「換得」自由。

該報導最終促成聯邦政府啟動對貝文的調查。

調查性報導獎（INVESTIGATIVE REPORTING）

《紐約時報》記者羅山索（Brian M. Rosenthal），針對計程車業的掠奪性貸款問題，寫出5篇的系列報導。內容為一小群計程車業者，透過政府允許的掠奪性貸款的機制，讓數千名進入計程車業的移民人士，背負天價貸款，並讓銀行業者荷包滿滿。

該報導促成地方、州級和聯邦政府啟動調查。

紐約時報還拿下國際報導獎，包括記者在烏克蘭、保加利亞、利比亞等地，針對俄羅斯和普丁全球擴張的野心的報導；以及評論獎。

釋義性報導獎（EXPLANATORY REPORTING）

《華盛頓郵報》分析170年來的溫度統計數據，製作互動地圖及各種視覺化的圖表，展示世界各地的「暖化熱區」，其中部分地區已經上升了攝氏2度。該系列報導名為「2°C：Beyond the Limit」。

▲▼路透社記者在反送中期間的紀錄，獲得特寫新聞攝影獎。（圖／路透）

▲▼反送中抗議運動自去年中開始，到今年初因新冠肺炎疫情而減緩。（圖／路透）

▲▼路透社記者在反送中期間的紀錄，獲得特寫新聞攝影獎。（圖／路透）

特寫新聞攝影獎（BREAKING NEWS PHOTOGRAPHY）

路透社記者在反送中期間，於香港街頭紀錄下大量照片，包括商場與街頭的火災、港警發射催淚彈和橡膠子彈、抗議民眾被港警壓制在地、頭破血流，以及港人大遊行、鋪設路障企圖癱瘓機場交通等。

其他獎項還有《巴爾的摩太陽報》（The Baltimore Sun）獲得地方新聞報導獎；新聞組織ProPublica，以及《西雅圖時報》（The Seattle Times）獲得國內報導獎；《Vice新聞》（Vice News）獲得有聲報導獎。

《紐約客》作者陶博（Ben Taub）獲得特稿寫作獎；《洛杉磯時報》（The Los Angeles Times）的萊特（Christopher Knight）獲得批評獎；《巴勒斯坦先驅報》（Palestine Herald-Press）獲得社論寫作獎；《紐約客》獲得社論寫作獎；《美聯社》獲得特寫攝影獎。

創作及非虛構寫作類

科爾森 · 懷特黑德（Colson Whitehead）的「The Nickel Boys」獲得小說獎；邁克爾 · R · 傑克遜 （Michael R. Jackson）獲得戲劇獎；潔里奇奧 · 布朗（Jericho Brown）獲得詩歌獎；音樂家安東尼 · 戴維斯（Anthony Davis）獲得音樂獎；班傑明 · 莫瑟爾（Benjamin Moser）獲得傳記文學獎。

凱博 · 麥克丹尼爾（W. Caleb McDaniel）獲得歷史獎；安妮 · 博耶（Anne Boyer）和格雷 · 格蘭丁 （Greg Grandin）分別獲得非小說類作品獎。

特別褒揚獎由已故美國記者、社會學家艾達 · 威爾斯（Ida B. Wells）獲得，她於1909念成立美國有色人種協進會，畢生為破除種族暴力及歧視，以及女性權益奉獻。

ET快訊
快訊／外交部：第三波口罩國際援助共707萬片
輪番甩巴掌拖進公廁性侵…她遭11人凌虐　閨蜜在外冷喊：快點我
周揚青超嗆2手段再婊愷樂！　「靠蝴蝶」3天爽賺2000萬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

賣場保全盡責勸顧客戴口罩　慘遭恐怖一家三口持槍射殺

2亡1重傷！抱怨醫療物資短缺　確診俄羅斯醫生離奇墜樓　

連山羊、水果都驗出確診！坦尚尼亞總統傻眼：進口試劑太扯

10人為單位的疏散式登機　西南航空：將是未來新常態

紐西蘭連2天+0！擬與澳洲推出「旅遊泡泡」開放雙向旅遊　重振觀光業

德州公園「遊客群聚」管理員急勸阻　遭25歲男子惡意推下湖

紐澳等7國組聯盟救經濟　未來幾週將互開放觀光 　

新冠病毒傳播力「猶如野火蔓延」！　佛奇舉關鍵2例：病例數可能反彈激增

哈利梅根將曝「出走內幕」！新書取名《尋找自由》…英王室尷尬了

印度放寬封鎖「500人擠爆買酒」！下一秒悲劇了...警急到場驅散

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

楊丞琳《玩很大》玩遊戲吼叫小鬼　KID一旁看好戲：她開始不耐煩了XD

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

每天喝2000c.c.水、吃到微飽就要停 讓久坐辦公室「不復胖+好維持」

屁孩掐女友脖、辱三重警五字經　上銬遭「連呼巴掌」...網正反激論

高雄名醫家惡火「內部一片焦黑」　5口相擁亡...同事嘆：她很親切！

賣場保全盡責勸顧客戴口罩　慘遭恐怖一家三口持槍射殺

2亡1重傷！抱怨醫療物資短缺　確診俄羅斯醫生離奇墜樓　

連山羊、水果都驗出確診！坦尚尼亞總統傻眼：進口試劑太扯

10人為單位的疏散式登機　西南航空：將是未來新常態

紐西蘭連2天+0！擬與澳洲推出「旅遊泡泡」開放雙向旅遊　重振觀光業

德州公園「遊客群聚」管理員急勸阻　遭25歲男子惡意推下湖

紐澳等7國組聯盟救經濟　未來幾週將互開放觀光 　

新冠病毒傳播力「猶如野火蔓延」！　佛奇舉關鍵2例：病例數可能反彈激增

哈利梅根將曝「出走內幕」！新書取名《尋找自由》…英王室尷尬了

印度放寬封鎖「500人擠爆買酒」！下一秒悲劇了...警急到場驅散

27歲張菲媳結婚7年「生2胎嗨收200萬紅包」！　公公10億財產全給兒孫

八點檔女星「臉書粉專被盜」！　警局報案傻眼：怎會有人偷這種東西

財產曝光！蕭美琴存款年增553萬　國安局副局長收藏8把古典吉他

老婆張珮珊執筆作畫所得捐公益　岑永康吐槽「妳又沒在藝文界...誰理妳！」

WECARE轟「封城反罷韓」　無中生有！鄭照新火力全開反酸：罷免四騙子

快訊／台大醫院新大樓工地2人墜樓！「卡地下室」動彈不得　警消急吊掛

晟德糖尿病新藥完成二期臨床　預計解盲結果下半年出爐

5月壽星想吃雞翅還是蝦子？這3家餐廳都有「幾歲生日就送幾隻」活動

浣熊「大爺坐姿」試吃藍莓！　被問「品質可以嗎？」開心點頭

租屋前全家先面試？房東要求「找時間見個面」…網看對話紀錄揪出端倪

國際熱門新聞

金正恩歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝　她怒：根本慰安婦

台灣加入WHO？世衛正面回應了

狂工作都養不起！她剁下11歲女頭顱「塞塑膠袋裸逛大街」

AIT聲援台灣加入聯合國臉書編輯紀錄露餡

譚德塞「原力與醫療員同在」！網狂酸

醫護扛「COVID-19屍袋」大跳抬棺舞　14秒影片瘋傳

19國空軍會議　台灣國旗並列

日本節目介紹「鐵人大臣」陳時中

5歲男童屍躺後車廂！鄰居「雞婆打電話」竟意外破案

世衛：2國提案WHA討論讓台灣參與

魔鬼猴當街「拖行小女孩」　網友發現可憐真相！

全球破25萬死！研究估全美「疫情爆炸26天」

德國最新研究：新冠肺炎患者約1/5無症狀

WHO特使：可能研發不出新冠疫苗

更多熱門

相關新聞

美情報官員：中國散布疫情假消息

美情報官員：中國散布疫情假消息

《紐約時報》報導，美國6名官員表示，中國特務採用俄羅斯網軍的策略，散布關於新冠肺炎的假消息，掀起疫情恐慌，目的就是為了分化美國社會、擴大政治分歧。他們指出，這些假消息不只在社群媒體上傳播，甚至以加密訊息、簡訊的形式流入民眾手機，這種手法前所未見，不但更難追查，也令人擔憂。

《紐時》廣告剩1600萬！521萬捐給疾管署

《紐時》廣告剩1600萬！521萬捐給疾管署

指揮中心12色圓圈圖！曝最嚴謹監測

指揮中心12色圓圈圖！曝最嚴謹監測

聶永真轉發「3D版《紐時》廣告」：我要哭了！

聶永真轉發「3D版《紐時》廣告」：我要哭了！

紐時：中國大外宣損習近平國際地位

紐時：中國大外宣損習近平國際地位

關鍵字：

普立茲獎紐約時報調查報導獎

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

金正恩歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝　她怒：根本慰安婦

艾倫狄珍妮被爆雙面人！人設崩壞

台灣加入WHO？世衛正面回應了

快訊／新北居家檢疫者在家中死亡！里幹事開門驚見屍體

18萬人可領1萬元　各縣市申請懶人包

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

周揚青被問「什麼整形醫院」　直接回應了

地表最強應召網搶生意！　小隻馬優優雙冠「根本女友」

12生肖5月運勢在這！專家揭「唯一衰爆生肖」是他

泰皇帶20後宮落跑歐洲開極樂趴

雲林男被自強號撞成屍塊　一查竟發現「殺妻內幕」

狂工作都養不起！她剁下11歲女頭顱「塞塑膠袋裸逛大街」

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

周揚青「超嗆2手段」再婊愷樂！靠蝴蝶3天狂撈2000萬

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

更多

最夯影音

更多
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣
練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面