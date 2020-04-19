指揮中心驚人「12色圓圈圖」！79天通報時間表　曝台灣史上最嚴謹監測

▲395病例疫情監測評估圖。（圖／指揮中心提供，下同）



記者許力方／綜合報導

中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳說明，自1月以來「疫情監測調查評估」圓圈圖，是史上首次針對法定傳染病的界定如此複雜且不斷改變、擴大通報篩檢的定義，從通報中能了解真正病例狀況；最高峰在清明連假結束後，4月6日起每天1800件通報，累積破1萬件，結果顯示沒有社區傳播的狀況。

台灣疫情「三度0確診」18日宣告破功，敦睦艦隊3名海軍返國確診，至今累積病例已達398例。張上淳指出，專家小組自1月中將新冠病毒訂為第五類法定傳染病開始，就有「通報定義」，之後就能監測個案數分布趨勢，接著疫情變化，又新增規定居家檢疫有症狀也通報，隨後居家檢疫送驗也列入「通報個案」中。

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▲張上淳：通報最高峰在清明連假結束後，超過1萬件以上篩檢，但沒有出現社區傳播的狀況。



▲《紐時》也以圖表比較，肯定台灣本土防疫工作。



專家小組瑜2月19日左右決定擴大篩檢送驗，包括更大規模的社區篩檢狀況，最高峰就落在清明連假結束後，4月6日開始，每天有1600、1800多左右的通報個案，目前為止已經超過1萬件以上的擴大篩檢通報，但都沒有看到社區傳播的狀況。

「從來沒有針對一個法定傳染病，有這麼複雜的持續不斷的改變通報擴大篩檢定義。」張上淳指出，從1月17日開始，專家小組開始將武漢旅遊史，且有發燒或呼吸道症狀者界定為需要通報的個案，1月25日擴大到整個湖北省、中國旅遊史、肺炎，2月2日之後有二即旅遊警示區史的都要通報，2月7日之後擴大到廣東、浙江、河南等地旅遊史通報，一直到2月16日啟動社區監測。

張上淳說，指揮中心從過去到現在針對「通報定義」持續、不斷擴大，非常快速的因應疫情改變，在持續監測之下，能清楚看見確診病例的真正分布狀況。依據發病日期來看，第一例1月27日確診，但她11月就發病，因此1月21日入境時就被抓到，之後大量境外移入個案，本土個案至今已經沒有什麼新的個案。

張上淳引述《紐約時報》日前針對亞洲3地區香港、台灣、新加坡的病例分析圖表顯示，2月至3月上旬時3地都只有個位數病例，3月中旬之後因歐美境外移入病例大量增加，其中香港、新加坡都有造成本土流行，且星國甚至暴增到百位數，相較台灣在本土流行控制得很好，可見報導對台灣防疫工作非常肯定。

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