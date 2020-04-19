　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

指揮中心驚人「12色圓圈圖」！79天通報時間表　曝台灣史上最嚴謹監測

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼國內395案新冠肺炎病例分析。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲395病例疫情監測評估圖。（圖／指揮中心提供，下同）

記者許力方／綜合報導

中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳說明，自1月以來「疫情監測調查評估」圓圈圖，是史上首次針對法定傳染病的界定如此複雜且不斷改變、擴大通報篩檢的定義，從通報中能了解真正病例狀況；最高峰在清明連假結束後，4月6日起每天1800件通報，累積破1萬件，結果顯示沒有社區傳播的狀況。

台灣疫情「三度0確診」18日宣告破功，敦睦艦隊3名海軍返國確診，至今累積病例已達398例。張上淳指出，專家小組自1月中將新冠病毒訂為第五類法定傳染病開始，就有「通報定義」，之後就能監測個案數分布趨勢，接著疫情變化，又新增規定居家檢疫有症狀也通報，隨後居家檢疫送驗也列入「通報個案」中。

請繼續往下閱讀...

▲0418疾管署記者會。（圖／指揮中心提供）

▲張上淳：通報最高峰在清明連假結束後，超過1萬件以上篩檢，但沒有出現社區傳播的狀況。

▲0418指揮中心記者會張上淳。（圖／記者洪巧藍攝）

▲▼國內395案新冠肺炎病例分析。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲《紐時》也以圖表比較，肯定台灣本土防疫工作。

專家小組瑜2月19日左右決定擴大篩檢送驗，包括更大規模的社區篩檢狀況，最高峰就落在清明連假結束後，4月6日開始，每天有1600、1800多左右的通報個案，目前為止已經超過1萬件以上的擴大篩檢通報，但都沒有看到社區傳播的狀況。

「從來沒有針對一個法定傳染病，有這麼複雜的持續不斷的改變通報擴大篩檢定義。」張上淳指出，從1月17日開始，專家小組開始將武漢旅遊史，且有發燒或呼吸道症狀者界定為需要通報的個案，1月25日擴大到整個湖北省、中國旅遊史、肺炎，2月2日之後有二即旅遊警示區史的都要通報，2月7日之後擴大到廣東、浙江、河南等地旅遊史通報，一直到2月16日啟動社區監測。

張上淳說，指揮中心從過去到現在針對「通報定義」持續、不斷擴大，非常快速的因應疫情改變，在持續監測之下，能清楚看見確診病例的真正分布狀況。依據發病日期來看，第一例1月27日確診，但她11月就發病，因此1月21日入境時就被抓到，之後大量境外移入個案，本土個案至今已經沒有什麼新的個案。

張上淳引述《紐約時報》日前針對亞洲3地區香港、台灣、新加坡的病例分析圖表顯示，2月至3月上旬時3地都只有個位數病例，3月中旬之後因歐美境外移入病例大量增加，其中香港、新加坡都有造成本土流行，且星國甚至暴增到百位數，相較台灣在本土流行控制得很好，可見報導對台灣防疫工作非常肯定。

►經典特賣連7天買不停！神級保養「小棕瓶」只要2338元～

ET快訊
「還有冷空氣」+較大降雨！2波鋒面變天時間曝　濕冷再降10℃
母子亂倫「家族荒淫秘史曝」　名導演認32年綠帽：帥兒非親生
被川普斥「假台灣記者」　張經義自拍1分影片回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國內累積22名無症狀感染者　張上淳：最久個案「時陰時陽」41天才陰轉

國內395新冠病例面貌公開！張上淳揭：最大宗仍是年輕族群

國內累積22名無症狀感染者　張上淳：最久個案「時陰時陽」41天才陰轉

指揮中心驚人「12色圓圈圖」！79天通報時間表　曝台灣史上最嚴謹監測

海軍敦睦艦隊確診官兵「回台中住家發病」　外出活動史曝光

封城後部份世界消失了！沒有「今天星期幾」，只剩「今天和明天」

網友怒嗆WHO：解救世界「還不是靠台灣跟美國」　連旅行禁令建議都搞砸

3名官兵染疫！感染科醫：軍艦高風險環境「國防部低估病毒威脅」

酒精噴完真的有用？醫曝「黃金時間」最好　少一動作等於白消毒

酒店妹「染疫仍願接恩客」！他曝背後真相　主婦深夜變紅牌中鏢

楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟

輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

頂光頭被罵死人妖、陷長期抑鬱　癌症少女：人生永遠有重來的機會

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

劉若英《後來》《成全》了線上歌迷　揪全場工作人員暖唱《快樂天堂》

《夫婦的世界》渣男.小三風光開轟趴　金喜愛被嗆...連兒子都「媽媽不丟臉嗎？」

絕美！3度0確診「點燈ZERO」　圓山飯店60秒縮時片曝光

黃霄雲遭《歌手》淘汰後回歸　高音飆唱F.I.R.《我們的愛》

好冷喔～廚師教簡單做「麻油雙飛」 雞佛＋腰子配爽脆松阪豬超暖胃！

指揮中心驚人「12色圓圈圖」！79天通報時間表　曝台灣史上最嚴謹監測

海軍敦睦艦隊確診官兵「回台中住家發病」　外出活動史曝光

封城後部份世界消失了！沒有「今天星期幾」，只剩「今天和明天」

網友怒嗆WHO：解救世界「還不是靠台灣跟美國」　連旅行禁令建議都搞砸

3名官兵染疫！感染科醫：軍艦高風險環境「國防部低估病毒威脅」

酒精噴完真的有用？醫曝「黃金時間」最好　少一動作等於白消毒

酒店妹「染疫仍願接恩客」！他曝背後真相　主婦深夜變紅牌中鏢

學者建議爭取「常態性與會」WHO　陳時中：任何可能性都去努力

國內累積22名無症狀感染者　張上淳：最久個案「時陰時陽」41天才陰轉

「恐是第二波以上傳染」台大醫解析艦隊官兵染疫　憂全船感染達3~4成

義大利民調友好國家「中國第一名」　對WHO支持度63%

指揮中心驚人「12色圓圈圖」！79天通報時間表　曝台灣史上最嚴謹監測

海軍敦睦艦隊確診官兵「回台中住家發病」　外出活動史曝光

封城後部份世界消失了！沒有「今天星期幾」，只剩「今天和明天」

網友怒嗆WHO：解救世界「還不是靠台灣跟美國」　連旅行禁令建議都搞砸

中職／悍將索沙投1休4盼止敗　對決桃猿土投翁瑋均

3名官兵染疫！感染科醫：軍艦高風險環境「國防部低估病毒威脅」

從「N號房事件」看男女平權　只靠法律行不通，性平教育與道德倫理才是根本之道

丼飯的「丼」怎麼唸？超多人唸錯！　真實讀音曝光…網友傻了：真假

花蓮6間文青必訪咖啡廳！老屋改建超質感　柴犬麵包、棉花糖萌翻

正妹盛裝體驗屏東豪華約會行程　賣力釣鱷魚「慘摔腳朝天」大走光

生活熱門新聞

華航長榮負債3000億！還能撐多久？

還有冷空氣！變天時間曝濕冷降10℃

酒店妹染疫願接客　他曝背後真相

疾管署公告SFTS列法定傳染病

軍艦群聚感染「病源太神秘」　醫曝可能解答

艦隊官兵染疫！台大醫憂「恐是第二波以上傳染」

小金門又有海漂豬驗出非洲豬瘟！

國內累積22名無症狀感染者　張上淳：陽轉陰最長達41天

消毒液真的有用？專家曝「1動作」恐讓酒精失效

小學數學題「小雯採了幾顆橘子」求解　網算到崩潰

楊志良憂「沒抗體未來不樂觀」！陳時中回應了

染疫官兵有症狀未通報　陳時中：有判斷問題

婆婆算命取名！媳哭：要我3選1　網勸會恨妳

網怒嗆WHO：解救世界還不是靠台灣跟美國

更多熱門

相關新聞

曾稱官兵沒狀況　海軍澄清沒欺騙

曾稱官兵沒狀況　海軍澄清沒欺騙

立委蔡適應15日曾在國防委員會詢問海軍參謀長敖以智，敦睦艦隊官兵身體狀況是否有問題？當時敖以智回答「健康都沒有問題。」然而18日卻爆出3例確診。對此，蔡適應18日表示，稍早有接到敖以智的致電，對方表達沒有要欺騙的意思，而他已要求國防部20日向他書面和口頭報告艦隊相關情況。

敦睦艦隊3人染疫！帛琉0確診…前台大醫揭「感染源從何來」

敦睦艦隊3人染疫！帛琉0確診…前台大醫揭「感染源從何來」

確診兵12日就不適　海軍15日卻這樣說

確診兵12日就不適　海軍15日卻這樣說

聯合國：就算有社交距離　非洲仍恐億人染疫

聯合國：就算有社交距離　非洲仍恐億人染疫

敦睦艦隊海軍2實習生＋1軍人確診新冠肺炎　蔡英文指示從速完全檢疫

敦睦艦隊海軍2實習生＋1軍人確診新冠肺炎　蔡英文指示從速完全檢疫

關鍵字：

圓圈圖指揮中心張上淳通報確診清明連假社區傳播紐約時報紐時

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

嫩妹遭大學老師「連刺數十刀」喪命

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

外送員摔車起火　司機衝下車勇撲

《夫婦》第8集預告超爽：金喜愛提槍對峙小三

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

華航長榮負債3000億！還能撐多久？

即／被川普斥假台灣記者　張經義回應了

短裙馬尾妹「露蜜大腿」按摩太惹火！她氣炸

還有冷空氣！變天時間曝濕冷降10℃

高雄「0本土確診個案」恐破功　左營登岸3嚴重威脅

硬辦婚禮只來30人剩3桌　新人臉綠

婚變後首公開露面！具惠善暴瘦11kg「對前夫很抱歉」

看護集體逃離　療養院31老人沾排泄物亡

酒店妹染疫願接客　他曝背後真相

全家荒淫亂倫　名導認綠帽「帥兒非親生」

更多

最夯影音

更多
楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟

楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟
輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

頂光頭被罵死人妖、陷長期抑鬱　癌症少女：人生永遠有重來的機會

頂光頭被罵死人妖、陷長期抑鬱　癌症少女：人生永遠有重來的機會

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面