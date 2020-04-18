聶永真嗨轉發「3D版《紐時》廣告」：我要哭了！意象一眼秒懂...幕後神手曝

▲刊登於《紐約時報》的廣告由設計師聶永真操刀。（圖／集資發起團隊提供）

記者張嘉晏／綜合報導

阿滴、聶永真等人日前發起群眾募資，刊登廣告於美國《紐約時報》反擊世衛祕書長譚德塞對台灣的指控，引發熱議。近日也有神人「再創作」這個廣告，重製成立體樂高版本，讓大家一眼就秒懂原作意象。圖片上線後，也吸引原作聶永真轉發大讚。

粉專「電鋸爸的申朗重工」17日晚間貼出一張3D樂高版的「Taiwan Can Help《紐約時報》廣告」，重新演繹原作聶永真的平面意象，吸引網友大讚「淺顯易懂多了」，並且群起轉發。

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▲ 樂高創作家重製3D版的廣告 。（圖／「電鋸爸的申朗重工」授權引用）

當時聶永真的設計，是以「上下不同翻轉的視角各自代表『世衛暨全球深陷的棘手難題』以及『創造了另一扇門對全球展開援助的台灣』。」不過圖片意象對某些人來說，似乎無法一眼就理解，對此「電鋸爸的申朗重工」利用Studio 2.0重製了一個立體版的廣告，讓人一眼就看出世衛所造成防疫缺口和無解深淵，而台灣才是能提供幫助、解決問題的出口。

「電鋸爸的申朗重工」指出，他用自己的方式進行解讀，或許能提供給大家不同的理解方式。他也告訴《ETtoday新聞雲》記者，自己其實從事廣告設計業，平時則是以樂高創作、插畫為興趣，也許正是因為這樣，才比較能理解原作的想法和大眾的反應。

▲▼廣告發起成員紛紛前來留言。（圖／翻攝自「電鋸爸的申朗重工」臉書）

圖片曝光後，不僅吸引網友們大讚，就連發起廣告的團隊成員阿滴、林祖儀、張志祺都在下方分別留言「太扯」、「實在太強大了」、「太強了」。

而原作聶永真也在下方留言「我要哭了❤」並且轉發分享。「電鋸爸的申朗重工」則是逗趣回應「誒誒修但幾咧（等一下）！這句應該是我對你說的，謝謝你的廣告創意（握手。」