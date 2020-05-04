精神病患犯案問題　法務部擬與衛福部籌設司法精神病院

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者孫于珊攝）

記者吳銘峯／台北報導

鐵路警遭刺殺兇手竟獲判無罪，事件持續發燒。法務部長蔡清祥表示，他這兩天致電衛福部長陳時中，2人已經初步達成共識，將共同籌設「司法精神病院」，目前地點、人力由衛福部規劃，至於安全維護、戒護等問題，則由法務部負責，目前2個部會已經緊鑼密鼓開始籌設，希望能在最短時間內開始運作。

鐵路警察李承翰去年執勤時，遭鄭姓男子持刀刺死，案發後震驚社會，全案經由嘉義地院一審審理後，嘉義地院合議庭法官以鄭男犯案時受思覺失調症影響，而判處鄭男無罪，宣判出爐後更是引發各界譁然，各界均希望政府能強化社會安全網，避免類似案件再發生。

法務部長蔡清祥日前接受訪問時就指出，此類案件牽涉到《刑法》第87條第三項規定的監護處分，由於該規定在精神病患適用時，僅能施以監護處分（強制就醫）5年以下，似乎已經不合時宜，法務部打算推動修法，延長治療期限到治癒為止。

但在修法完成前，蔡清祥認為，若精神病患犯案造成不幸，除了案件經由司法機關偵查、審判，矯正機關執行以外，醫療院所也應該有責任協助治療，所以法務部、衛福部都責無旁貸，都應該負責解決，也因此有籌設司法精神病院的想法。

蔡清祥表示，其實雙方間先前就有共識要成立相關單位，但因為彼此間都有些堅持，所以一直沒能推動。一直到這週末，蔡清祥打電話給陳時中後，有了轉圜。「有了高度的共識，我們會共同來克服，希望大家期待的司法精神病院能夠早日籌設完畢。未來由他們來負責醫療的部分，我們來負責安全維護的部分。」

