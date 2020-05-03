13歲少女、少年騎車雙載！跌落6公尺深旱溪　雙雙重傷住院觀察中

▲消防人員利用吊掛方式，將2人救上來送醫。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名年僅13歲的劉姓少女，3日下午1點多，騎機車載著同樣13歲的徐姓少年，2人騎經豐原區北陽路福緣橋時，疑因車速過快，自撞橋上護欄，雙雙掉落6公尺深的橋下河床，經消防人員吊掛上來送醫，2人身上多處擦傷，意識清楚，警方表示，2人還在醫院治療，目前還無法得知如何掉落、有無喝酒？

消防局豐原和豐南分隊3日下午獲報有人掉落北陽路旱溪乾涸河床，立即出動救災車6輛、18人前往，經施以吊掛方式順利救上來，並且馬上送往豐原醫院，院方表示，少女肝挫傷、右鎖骨骨折、意識清楚，ICU觀察中，少男腰椎骨折、左腳掌骨折、意識清楚，住院觀察。

警方表示，消防人員先行送去醫院搶救，因此2人有無喝酒？是否車速過快而自摔掉落河床或是其它原因，需等治療告一段落才得知，不過確定的是少女無照騎車。

警方事後補充，劉姓少女騎乘機車，載著徐姓少年，沿豐原區北陽路450巷右轉福緣橋，要往水源路方向行駛，疑似未注意車前狀況，自撞橋上護欄，2人意識清楚，無生命危險，後續仍待醫院抽血釐清有無酒精反應。經了解2人為朋友關係，機車為其友人所擁有，無照駕駛部分將依規定開罰，並通知家長到場，肇事原因仍待釐清。

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