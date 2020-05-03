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快訊／侯友宜宣布新北「2階段」解封！　圖書館、運動中心等4日起部分開放

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▲▼新北管制措施漸進開放會議。（圖／記者周宸亘攝）

▲新北市府召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第51次應變會議」。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，新北連續13天無確診案例，新北市長侯友宜3日宣布，自4日起，新北將以2階段4梯次漸進開放現行管制措施，公有場館逐步有條件地適度開放，並採取進出實名制、加強人流管制及單一出入口動線規劃等防疫作為。

新北市自2月3日宣布所轄70家公托中心親子館和偏區12家公共親子中心全館暫停開放，並於3月20日起針對不特定人士開放之公有封閉型相關場館及場地，全面封閉至今。新北市3日召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第51次應變會議」，宣布自4日起以「2階段4梯次」漸進開放現行管制措施。

衛生局長陳潤秋指出，近期國內疫情穩定趨緩，截至2日，國內已連續20天無本土病例、新北連續13天無確診病例，所有本土病例與0418敦睦艦隊群聚病例，經過最大潛伏期14天的監測，未發現有社區傳播現象。

侯友宜表示，在「防疫優先」、「專業評估」及「漸進開放」三大前提下，實施2階段4梯次漸進開放管制機制，從4日起，每週更新現行管制措施開放項目，並同步建立快速預警機制，於必要時採取更嚴格的管制措施，隨時掌握疫情調整策略。

▲▼新北管制措施漸進開放會議。（圖／記者周宸亘攝）

新北市漸進開放策略第一階段為5月4日至17日，為期2週，每周有限度逐步開放「通風或換氣良好之戶外場域」及「可落實人員健康監測、人員管理、人流管控、環境清潔、維持社交距離之活動或場域」。

藝文場館部分，如圖書館閱覽室、藝文文化場館展覽廳自4日起開放民眾使用，圖書館演講廳、討論室、團體視聽區、多功能教室及文化場館互動體驗區等，持續暫停開放。

市民活動中心部分，第一階段開放453間，考量通風及空間等因素持續封閉44間活動中心。民政局長柯慶忠表示，第一階段期間如超過50人大型活動須提出專案計畫審核，審核包含「參加者資訊」、「活動空間通風情況」、「活動參加者間距」、「位置是否固定」、「活動持續時間」及「非娛樂性質活動且非屬高機率近距離接觸」等6大項目，另老人共餐、婚宴、卡拉OK等動態活動仍維持暫停開放。

國民運動中心部分，開放游泳池、體適能中心、課程教室、撞球室、桌球室、壁球室、攀岩場、綜合球場及羽球場，惟兒童遊戲室及棋藝閱覽室持續關閉。第二階段則在疫情持續趨緩，指揮中心未宣布有社區傳播現象下，自5月18日起逐步開放其餘公有場域及活動，並持續執行基本防疫準則。

侯友宜指示，場館開放後，採取進出實名制、人流管制及單一出入口度動線規劃，並切實做好量額溫、戴口罩、勤洗手、保持社交距離及持續加強環境清潔消毒等的基礎防疫措施。

侯友宜表示，在中央指示下，新北市會以防疫為優先，不間斷監控疫情發展狀況，有計畫、有組織、有步驟、有溫度地將防疫工作做到位，以漸進開放方式，保有市民最大程度活動空間鬆綁管制，穩健地調整防疫步伐，讓市民生活緩步恢復正常。

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