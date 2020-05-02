世界衛生大會將屆　歐盟對外事務部：納入台灣！

▲世界衛生大會即將於5月召開。（圖／路透社）



文／中央社記者唐佩君布魯塞爾1日專電

世界衛生大會將在本月舉行，歐盟對外事務部今天表態，強調特別在當前爆發冠狀病毒疫情的情勢下，努力與合作夥伴討論並尋求解決方案，在台灣的水準與能力可以帶來額外價值的領域，將台灣納入。

歐盟對外事務部（EEAS）外交安全政策發言人巴圖 -恩利克森（Virginie Battu-Henriksson）今天以電子郵件回覆中央社記者關於台灣參與世界衛生大會（WHA）議題立場，她指出，歐盟在過去及當前爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的特別情勢下，都致力與合作夥伴討論並尋求納入台灣的務實解決方案 。

巴圖-恩利克森強調，在台灣專業技術及能力可以帶來額外價值的領域，將台灣納入。 雖然歐盟不是世界衛生組織（WHO）會員，而是觀察員，但在對外政策上具有整合會員國立場的指標性。且歐盟雖有「一中政策」，但與中國的「一中原則」不同，歐盟與台灣在經貿關係、科學、教育與文化等各種領域發展更緊密的關係與合作。

歐盟2019月9月也曾對中央社強調，台灣以民主、 法治及人權為治理基礎，在許多方面與歐盟都是理念相近的夥伴。目前國際紛紛發聲支持台灣參與世界衛生大會（ WHA），美國衛生部長艾薩（Alex Azar）4月27日與台灣衛福部長陳時中舉行虛擬會議，艾薩表示支持「擴大台灣對世衛的參與」。

而日本首相安倍晉三4月29日在參議院預算委員會上答詢有關台灣參與WHO的問題時表示，他曾直接告訴過世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）此事，並強調病毒不分國界。

美國「外交政策」近日也報導，美國與日本正連同澳洲、英國、法國與德國在內的理念相同國家共同連署一封致譚德塞的信函，信函草案主要是要求譚德塞邀請台灣出席5月召開的WHA年會。

今年WHA會期因新冠肺炎疫情影響將大幅縮水，WHO傾向5月18日以視訊進行，實質議題只剩討論疫情一項 ，至於是舉辦1天或2天及相關細節，WHO將在近日定案。（編輯：林憬屏）