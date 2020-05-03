新冠肺炎累計332人解除隔離　連續21天「無本土個案」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎又見「加零」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（3）日表示，目前已有332人解除隔離，國內也有21天沒有本土個案，但民眾依然不能掉以輕心。

新冠肺炎國內累計432例確診，分別為346例境外移入，55例本土病例及31例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，332人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

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指揮中心進一步指出，4月20日及21日定點返台專案航班共460名湖北返台民眾，截至目前2人就醫治療中、2人陪同就醫，其餘持續於集中檢疫所密切健康監測。

有關敦睦艦隊磐石艦群聚事件，截至目前掌握接觸者共1,995人，其中584人為居家隔離對象，已採檢484人，480人為陰性，其餘檢驗中；1,411人為自主健康管理對象。

指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門應與他人保持室內1.5公尺以上、室外1公尺以上的社交距離，或是戴上口罩，同時避免前往人潮密集處；如搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲今日無新增病例，累計332人解除隔離。（圖／翻攝自Facebook／疾病管制署 - 1922防疫達人）