昨增3境外移入是「老鼠屎壞一鍋粥」？　陳時中一段話：完全沒那樣的感覺

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者賴文萱／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（3）日宣布國內新冠肺炎（COVlD-19）無新增確診個案。不過，2日新增3例新冠肺炎確診病例，全為境外移入，有媒體發問，指揮中心是否有老鼠屎壞一鍋粥的感覺？對此，指揮官陳時中表示，沒有，完全沒有！雖然有一點點失望，但完全不會覺得有人來破壞，這是本來就要掌握的一個風險。

2日新增3例新冠肺炎確診病例，全為境外移入，其中第430例更是在國外待許久，網友氣憤，怒批根本就是「明知故犯」。有媒體今在記者會中詢問，是否會覺得有「老鼠屎壞了一鍋粥」的感覺？陳時中表示，沒有，完全沒有！有點失望，但完全不會覺得有人來破壞，這是我們本來就要掌握的一個風險。

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▲今日無新增病例，累計332人解除隔離。（圖／翻攝自Facebook／疾病管制署 - 1922防疫達人）

桃園市衛生局表示，案430女子經疫調了解，家住桃園市、丈夫是日本人，為台、日雙重國籍身分，2月22日由台灣赴澳洲旅遊，3月24日自澳洲返回日本住家，4月9日起反覆出現發燒、咳嗽、嘔吐症狀，4月30日返台入境主動告知曾有症狀，由機場檢疫人員採檢後，5月2日公布確診。女子表示，返台是因有重要物品要帶回來，由於女子住在桃園市，因此桃園市確診人數3日增為52例，遭到網友罵翻。

對於網友想法，陳時中表示，「我沒辦法同意這樣的想法啦，大家都是國民」，他說，明知故犯是指事先知道規定，故意違反取巧。

陳時中強調，同樣一句話，大家沒有人想生病，入境有健康聲明書，有按實填寫，把可能有症狀攔下來，這樣情形就沒有明知故犯。他表示，要將心比心，每個人都有不方便的時候，要互相支持，以疾病來劃界線的話就亂了，台灣還是忠實的健康人權擁護者啦。