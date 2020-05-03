擔心疫情二度爆發　法國將延長緊急狀態至7月24日

▲法國衛生部長韋朗（Olivier Veran）憂心疫情再度爆發。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導

截至3日下午，法國共有167,305人罹患新冠肺炎確診，24,628人死亡，比起數週前疫情逐漸趨緩，原本將在5月11日解封，但政府在2日宣布，將延長緊急狀態兩個月直到7月24日，希望能降低疫情重新爆發的風險。

綜合外媒報導，法國衛生部長韋朗（Olivier Veran）表示，「已經做好準備面對這場持久戰。」原訂政府將在5月11日起逐步解封，然而他們評估目前解封過早，恐怕再度爆發新一波疫情，因此將在4日下午提交草案，延長「全國公共衛生緊急狀態法」。

在延長期間，所有進入法國的人都將被嚴格控管，需要隔離14天。另外關於那些旅居國外要回家的人，韋朗表示，沒有症狀的人跟有症狀的人都會隔離。

▼法國巴黎街頭空蕩蕩。（圖／達志影像／美聯社）

關於有些需要經常跨越國境的職業，例如工人或是拖運司機，是否生活會受到影響？韋朗表示，已經有針對「住在法國邊境或是從事經常性出入境工作的人」的特殊規定。

法國政府目前對這些人應該在哪裡被隔離沒有明確答案，另外也還有許多爭議等待討論，例如搭乘大眾運輸工具，未配戴口罩的相關取締規定，將在幾天後給予更多細節。