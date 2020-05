▲Apple TV獨家推出《星際大戰》完整九部曲。(圖/Apple提供)

記者邱倢芯/台北報導

Apple宣布,Apple TV App和 iTunes Store即日起獨家推出《星際大戰-天行者傳奇》完整九部曲電影,以限時組合特價2,490元發售,如單獨購買第一至八部曲,每部由590元減至390元(最新的《Star Wars:天行者的崛起》無特價)。

星戰迷可以在家中用iPhone、iPad、Mac或Apple TV上享受超過19小時的《星戰》馬拉松,並永遠擁有這個跨越43年的劃時代電影神話。

「星際大戰日」因 5 月 4 日「May the Fourth」與 May the Force Be With You 諧音而得名;另外,英國前首相柴契爾夫人於1979年5月4日勝出英國首相大選,保守黨遂刊登報章頭版廣告、印上「May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations」慶賀,從此「星際大戰日」更為之流行。