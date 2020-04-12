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Apple TV+限免開放4K影片！《靈異女僕》、《史努比》高清免費看

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▲宅在家可以免費看超清，Apple TV+首度開放《靈異女僕》等4K影片限免觀看。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

對於「限時免費」這四個字，大家可能會想到AppStore好用的應用程式，這個早期是Apple公司為了刺激用戶提升應用程式使用率的招式，現在被轉而應用在Apple TV+。這次官方宣布，自4月11日早上5:00am開始，限時免費提供部分影片給用戶觀看，只要有Apple ID登入就可以使用，讓許多宅在家追劇的人有了新選擇。

根據Netflix去年12月公布的年度數據，該平台截至2019年在全球擁有1.58億的付費用戶，其中美加地區有6710萬、亞太地區則有1450萬，現在受到新冠（COVID-19）疫情影響，線上影音平台競爭也變得更加激烈。相關消息指出，疫情爆發期間，抖音、YouTube、Netflix在亞太地區每日用戶使用率、每日新增用戶都創下新高。相較於剛起步不久的Apple TV+、Disney+除了備受壓力之外、其實也是搶市的莫大良機。

率先出招的Apple TV+在4月11日早上5:00am起開始限時免費播映特選劇集系列和兒童節目，不需訂閱Apple TV+服務，只要登入Apple ID就能收看。節目包括：《異鄉人，美國夢》（Little America）、《靈異女僕》（Servant）、《太空使命》（For All Mankind）、《狄金生》（Dickinson），紀錄片《象群女王》（The Elephant Queen）也開放免費觀看。

另外限免的還有三部兒童節目，包括《史努比登上太空》（Snoopy in Space）, 《怪獸小幫手》（Helpsters）, 《小鬼與文字幽靈》（Ghostwriter）。

相較於Netflix，Apple TV+ 同樣是提供超高畫質、杜比音效的高品質影音服務，不過2019年11月推出之後，雖然提供部分新手機用戶免費觀看一年的福利，打開之後能看的影片不到5部。

現在過了快要半年，Apple TV+似乎準備好了，除了Apple自家iPhone、iPad、Mac、iPod或Apple TV，現在只要打開網頁 apple.co/FreeForEveryone 就可以收看限時免費的內容。而且指定的 Samsung 和 LG 智慧電視以及 Amazon Fire TV 及 Roku 裝置也都能觀看。

針對Apple TV+原創影集，最近剛推出的《勿闖黑夜》、《神話任務》、《靈異女僕》，在網路上觀看評價都很高。此外，現在Apple TV+的「片庫」也都還可以，像是去年相當熱門的《返校》、《比悲傷還悲傷的事》、《蜘蛛人：返校日》、《X戰警：黑鳳凰》、《復仇者聯盟：終局之戰》、《雙子殺手》，或者是動畫《獅子王》、《阿拉丁》，以及奧斯卡當紅電影《寄生上流》等等，在Apple TV+都看得到。如果覺得這次的「限免」還不夠，但又不想花錢訂閱，或許可以試著7天訂閱的服務，在家把好看的電影、影集追過一輪，你會發現，比起盜版那種被剪接過、低畫質的內容來說，Apple TV+、Netflix絕對是個更好的選擇。

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