蘋果春季發表會傳亮相「4新品」　百貨庫存系統疑洩漏新品資訊與價格

▲Target員工日前注意到其公司的庫存系統上出現一些疑似蘋果尚未曝光的產品型號。（圖／翻攝自9to5Mac）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果新品總是會引起各界關注，隨著春季發表會漸近，不少消息也陸續流出。據外媒報導，美國知名零售百貨Target員工日前注意到其公司的庫存系統上出現一些疑似蘋果尚未曝光的產品型號，包括Apple iPod Touch X Generation、Apple TV Gen X等，推測可能是蘋果即將發表的新產品。

科技網站《9toMac》報導，據該名員工釋出的圖片顯示：

～Apple Watch手錶錶帶Apple Watch Series X Band畫面上有4款，售價為49.99美元

～蘋果電視盒Apple TV Gen X售價179.99美元，與當前32GB Apple TV 4K的價格相同

～Apple iPod Touch X Generation售價399.99美元，與當前最高規格的256GB iPod touch價格相同

～AirPods X Generation可能為蘋果首款頭戴式無線耳機，價格為399.99美元，預計產品定位將較Beats的頭戴式無線耳機更高階

「X」應該僅為代稱，在蘋果正式發布這些商品後，會以數字或其他字符取代，報導指出，無須對此消息抱持太大的信心，畢竟零售商本來就會依據庫存進行猜測，待新產品發表後任何不正確的資訊都可輕鬆更改。

《9toMac》報導，新款Apple TV將搭載A12或A13處理器，這將是對當前仍採用A10X處理器型號的重大升級。而根據以往經驗，春季發表會上也時常有Apple Watch心錶帶的發表。至於iPod touch則較為不符合常理，蘋果於去年5月推出了新一代iPod touch，而其上一代可追溯至2015年，推測蘋果短期內應不會再推出新版iPod touch。