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花蓮在地企業彩繪巷弄美景！7面牆原本斑駁現成打卡熱點

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▲▼原本斑駁、布滿著青苔牆面，現在變成一條明亮的彩繪巷。（圖／花蓮市公所提供，下同）

原本斑駁、布滿著青苔牆面，現在變成一條明亮的彩繪巷。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

位在花蓮市東興三街200巷內的水泥牆面，日前在地設計公司團隊打造下，變身為五彩繽紛的彩繪牆，營造出大自然的風情，4月中才完工已經有不少民眾經過時駐足拍照，成為新的打卡熱點。

▲▼原本斑駁、布滿著青苔牆面，現在變成一條明亮的彩繪巷。（圖／花蓮市公所提供，下同）

長約60米巷道共有7面牆面，原本牆面斑駁、布滿著青苔，現在變成一條明亮的彩繪巷，每一面牆就是一幅大自然的場景，有在大海裡悠游的大鯨魚、在湖邊駐足的獅子王、保育類的台灣黑熊、石虎與藍鵲共處、在花朵中穿梭的蝴蝶，還有藍天白雲青青草原，都躍然於牆上，栩栩如生。這些都出自於去年才從台灣藝術大學畢業的萬叡之手，她花了2星期的時間，獨力完成了彩繪牆。

▲▼原本斑駁、布滿著青苔牆面，現在變成一條明亮的彩繪巷。（圖／花蓮市公所提供，下同）

每一面牆就是一幅大自然的場景，成為新的打卡熱點。

設計公司總經理何威翰表示，原本公司的周遭是一片雜草與駁圍牆，為打造舒適的工作環境，而有了綠化環境的想法，也獲得民孝里長黃石貴的支持，不僅將路邊雜草剪除，更透過網路找到了萬叡來協助彩繪，總經理夫人石婉瑩表達希望呈現的想法，再由萬叡自行發揮創意。

▲▼原本斑駁、布滿著青苔牆面，現在變成一條明亮的彩繪巷。（圖／花蓮市公所提供，下同）

除了彩繪牆面，設計公司將做工程時剩餘的材料再利用，在馬路的另一邊的空地做綠美化，更打造一座雙心造型的花圃，種植著五顏六色的花朵，而荒廢的鐵皮屋牆面也畫上天使之翼，處處都是美景，吸引附近居民來散步、拍照。

▲▼原本斑駁、布滿著青苔牆面，現在變成一條明亮的彩繪巷。（圖／花蓮市公所提供，下同）

石婉瑩說，結合大家的力量一起種下這條東興三街200巷最美的風景，這裡包含了彩繪、植栽、樹木、動物以及情感，也促進了這社區生態的美好。公司把此處命名為「綠野之心」，而這一塊向國有財產局承租的空地，未來也會繼續美化。

市長魏嘉賢說，過去這條巷子的牆面髒亂，經過約翰設計公司整理並結合城市新美學，讓大家可以漫步在在此，希望圍牆彩繪變成大家喜歡的在地新亮點。

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